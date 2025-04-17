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國家瀕危稀有蜻蜓全台剩台南是重要棲地 因河川整治遭破壞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」已在2024年被列為國家瀕危物種（NEN），左為公、右為母。圖／台灣蜻蜓學會提供
稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」已在2024年被列為國家瀕危物種（NEN），左為公、右為母。圖／台灣蜻蜓學會提供

脊紋鼓蟌（Copera tokyoensis）為台灣極為稀有的蜻蜓物種，在去年度林業及自然保育署補助計畫中，被正式評估為國家瀕危物種（NEN），環團調查全台僅剩最重要棲地是在台南鹽水溪上游一帶，但最近在新化區佛顓橋段的護岸工程棲地被嚴重破壞，痛批生態檢核形同虛設，要求立即停工；市府水利局表示會啟動生態補償措施，縮小施工範圍兼顧生態保育。

台灣蜻蜓學會表示，脊紋鼓蟌在日治時期曾廣泛分布在北中部地區，但隨著開發及河川整治，近年僅零星分布於雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等地，其中南部族群數量已極度稀少，屏東部分族群更因溪流整治導致棲地消失，恐已區域性滅絕，近年來在台南靠近山區的鹽水溪流域主、支流發現有較大群群，去年底有蜻蜓愛好者觀察到於雲林古坑、嘉義三疊溪、中林溪流域發現穩定的新族群，但也因河川整治受到嚴重威脅。

生態調查專家吳首賢說，約10年前受樹谷基金會進行鹽水溪水域生態調查，就發現有脊紋鼓蟌的穩定族群，這幾年林業署也重視，委託台灣蜻蜓學會調查，並在去年正式列入國家瀕危物種，但卻因護岸工程整治棲地一再遭到破壞。

台灣蜻蜓學會祕書長李宜龍說，台南是目前記錄到脊紋鼓蟌數量最多的，從鹽水溪上游廟廟、新化、左鎮等都有，應該視為珍寶妥善保護。在施工前就有生態檢核，明確提出三項建議，包括：應先針對關鍵物種補充調查後再審慎規畫、避免全面水泥護岸並保留自然竹林水岸，以及優先採用低擾動、局部清疏等工法，「但施工單位卻大肆開挖，市府處理態度也很消極」。

李宜龍說，新化區「虎頭溪排水護岸治理工程」，就是脊紋鼓蟌的重要棲地之一，過去曾完成由台南市政府執行的「108-109年度生態檢核報告」，「政府花錢做生態檢核，施工單位花錢破壞」，極其諷刺，也非常荒謬，質疑市水利局未盡監督責任或為承包廠商執行不當，要求市府應立即停工，以免棲地進一步遭到破壞；盡速召集相關權益關係人召開會勘，重新討論河段治理的共識與解方。

台南市水利局表示，虎頭溪排水護岸治理工程共分5標，接到環團反映已啟動生態補償措施，施工範圍縮減並保留部分水流讓脊紋鼓蟌能夠棲息，也會和環團持續溝通，已安排下周會勘尋求在工程與生態間取得平衡。

台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」重要棲地，因「虎頭溪排水護岸治理工程」遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供
台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」重要棲地，因「虎頭溪排水護岸治理工程」遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供
台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」重要棲地，因「虎頭溪排水護岸治理工程」遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供
台南市新化區佛顓橋一帶溪流水域是稀有蜻蜓「脊紋鼓蟌」重要棲地，因「虎頭溪排水護岸治理工程」遭到嚴重破壞。圖／台灣蜻蜓學會提供

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