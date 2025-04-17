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台南北區 蛋黃區社宅動土

聯合報／ 記者鄭惠仁魯永明／連線報導
台南市北區宜居東興社宅昨天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區宜居東興社宅昨天動土，市府將無償取得 104 戶社宅及完成公共設施用地開闢。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區社宅宜居東興昨動土，預計2029年完工，市長黃偉哲說，台南的社宅位置都極好，此案更在「蛋黃區中的蛋黃」，且以都更容積獎勵，無償取得這案104戶社宅、公共設施開闢，提供最優質的居住環境。

宜居東興規畫基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，在台南火車站旁，都發局表示，土地面積約6158平方公尺，興建地上14層、地下4層，2樓以上每層規畫8戶，含1至2房的房型，規畫無障礙房型照顧行動不便者，透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，成為文化綠意的生活區。

黃偉哲說，目前興建及規畫中的台南社宅可提供約1萬1170戶，宜居成功、宜居仁愛正辦理招租，登記人數已超過2千，相當踴躍，也是對社宅的肯定。

另，國有財產署配合推動長照政策，將招標設定5縣市6筆土地地上權，打造長照產業，其中嘉義市的位在蘭州五街196號旁閒置住宅用地、地坪630坪。

嘉市衛生局表示，長照現逾2千床，住宿型長照機構要先成立長照法人，設立門檻需資金千萬元；有長照業者直言，長照市場需求雖大，護理及照服員缺工，且國產署提供土地只能設地上權，銀行融資不易，若無利可圖，設長照誘因少。

台南 社宅 長照

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