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雲林北港媽遶境 63組真人藝閣破紀錄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
北港朝天宮迎媽祖遶境活動中備受矚目的真人藝閣遊行，昨天登場。記者陳雅玲／攝影
北港朝天宮迎媽祖遶境活動中備受矚目的真人藝閣遊行，昨天登場。記者陳雅玲／攝影

國家重要民俗「北港朝天宮媽祖」昨展開兩天的遶境活動，獨具特色的炸轎、炸虎爺、犁炮，吸引數萬名信徒參加，沿途炮聲隆隆；最吸睛的「真人藝閣」參與達63組破紀錄，昨起至20日皆有遊街，湧入大量人潮觀賞、爭拿拋撒的結緣賜福糖果、餅乾。

朝天宮每年農曆3月19日至3月20日辦迎媽祖活動被形容「北港鎮小過年」，縣長張麗善說，今年參與遶境的隊伍共19組轎前陣頭及轎班、29組民間藝陣，其中真人藝閣參與組數更創新高，可見民間自發參與的能量。

北港媽祖遶境活動兩大特色為犁炮與炸轎，兩側店家為祈求平安及感謝媽祖庇佑，準備大量鞭炮在轎底施放，祈求「愈炸愈發」，若炸到虎爺轎更有「富有」涵義；犁炮則由犁炮手以犁頭搭配火爐，點燃手中排炮後擊向神轎，相當震撼。

張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人上香祈福、點燃起馬炮後展開遶境；廟方表示，依古禮南巡南港、北巡新街，昨南巡從朝天宮出發至嘉義新港水仙宮；今上午則北巡，抵達碧水寺後，將在新街地區遶境。

有台版迪士尼嘉年華花車遊行之稱藝閣遊街，孩童依神話故事例如水漫金山寺、后羿射日等「扮仙」，沿途拋撒糖果、餅乾、娃娃等；由於上妝打扮花費約需千元，甚至上看萬元，45歲在地美容師蔡紫彤連續22年為孩童免費上妝，讓經濟弱勢者也能體驗藝閣，獲得響應，今年近20名志工協助化妝。

蔡咏鍀指出，5天的真人藝閣遊行，昨和今日中午、晚間皆有遊行，18至20日僅晚間遊行，預計19日晚間進行藝閣評審。

北港朝天宮 媽祖 遶境

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