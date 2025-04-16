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長照涵蓋率全國第一 嘉義衛生局科長獲年度模範公務員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰（右）推動長照服務不遺餘力，局長趙紋華（左）公開讚揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰（右）推動長照服務不遺餘力，局長趙紋華（左）公開讚揚。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局長期照護科長邱妙薰推動長照服務業務不懈，讓嘉義縣長照涵蓋率連續在2023年、2024年獲全國第一名，獲今年度嘉義縣模範公務人員殊榮；衛生局長趙紋華在主管會議中表揚邱妙薰傑出貢獻。

邱妙薰公職生涯33年，曾任護士、公共衛生護士、技士、技正、醫政科長、保健科長，2019年起就任長照科長，期間建立嘉義縣長照中心管理機制及人員規範，讓嘉義縣長照涵蓋率由2019年27.5%成長至2024年117.14%（超出衛福部推估），且連續在2023年及2024年獲全國涵蓋率第一名。

2024天下雜誌永續幸福城市大調查中，嘉義縣長照滿意度高達全國第2，衛生局推動「到宅訓練外籍看護工計畫」及「管路安心計畫」，改善看護工照顧技巧不足的狀況，滿意度達95％以上，也讓插有管路（鼻胃管、尿管、氣切管）個案及家屬24小時都能獲得緊急服務與諮詢，也針對可能移除管路個案加強服務。

這2項計畫曾獲2021年政府服務獎第2名及2022年審計部優良實務案例，衛生局在2022年繼續推出「失智整合照護模式」，從六腳鄉開始推動，透過產官學合作及結合在地資源，完成前端預防作業及失智知識普及化，為疑似失智個案快速診斷並啟動個案管理，讓縣民獲得妥善的失智照護。

趙紋華說，嘉義縣老年人口數高，亟需推動長照服務，科長邱妙薰在長照領域中盡力耕耘，讓縣民深受其利，獲獎表揚實至名歸。

嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰榮獲114年度嘉義縣模範公務人員。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰榮獲114年度嘉義縣模範公務人員。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 衛生局 長照

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