長照涵蓋率全國第一 嘉義衛生局科長獲年度模範公務員

嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰推動長照服務業務不懈，讓嘉義縣長照涵蓋率連續在2023年、2024年獲全國第一名，獲今年度嘉義縣模範公務人員殊榮；衛生局長趙紋華在主管會議中表揚邱妙薰傑出貢獻。

邱妙薰公職生涯33年，曾任護士、公共衛生護士、技士、技正、醫政科長、保健科長，2019年起就任長照科長，期間建立嘉義縣長照中心管理機制及人員規範，讓嘉義縣長照涵蓋率由2019年27.5%成長至2024年117.14%（超出衛福部推估），且連續在2023年及2024年獲全國涵蓋率第一名。

2024天下雜誌永續幸福城市大調查中，嘉義縣長照滿意度高達全國第2，衛生局推動「到宅訓練外籍看護工計畫」及「管路安心計畫」，改善看護工照顧技巧不足的狀況，滿意度達95％以上，也讓插有管路（鼻胃管、尿管、氣切管）個案及家屬24小時都能獲得緊急服務與諮詢，也針對可能移除管路個案加強服務。

這2項計畫曾獲2021年政府服務獎第2名及2022年審計部優良實務案例，衛生局在2022年繼續推出「失智整合照護模式」，從六腳鄉開始推動，透過產官學合作及結合在地資源，完成前端預防作業及失智知識普及化，為疑似失智個案快速診斷並啟動個案管理，讓縣民獲得妥善的失智照護。