慶祝母親節感恩月 嘉義眼科異業合作優惠名牌太陽眼鏡
迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。
去年有位台北國際級行銷人員來嘉義接受手術，對信賴眼科院長賴麗如醫師技術非常滿意。上個月主動接洽，為打開名牌精品在中南部市場，希望與信賴眼科異業結合，提供優惠價格，讓跟她一樣接受近視、老花手術的人，可以甩掉眼鏡後，戴上時尚爆款的太陽眼鏡。
這名行銷人員分享多年精品搭配經驗，協助選購最適合個人與潮流的太陽眼鏡，比如木村拓哉前陣子來台戴的太陽眼鏡，屬於R牌HEROSTYLE最新款，男女通用，許多國際明星這2年都喜歡這支眼鏡。
各大品牌風格不盡相同，比如S牌的就走「布靈布靈」亮晶晶路線，鏡架上還有仿珠寶的華麗設計，高度時尚且奢華；B牌有傳統的格子狀風尚，斯文又有雅痞風格。
更重要的是搭配臉型選購，配合臉部「3庭5眼」，把臉部長寬比抓出來，短臉的要拉長視覺效果，長臉的用大鏡框，總體上才能平衡。眼鏡部人員學會了這些，提供消費者最好的建議。
信賴眼鏡部即日起，提供熟齡老花近視患者手術後太陽眼鏡優惠，各品牌折扣不一，但價格絕對比outlet還便宜。賴麗如幽默的說，她也是個媽媽，「慶祝母親節很重要，但是爸爸也很辛苦，所以熟齡太陽眼鏡優惠不限男女」，即日起帶父母來檢查並動手術者，皆可享優惠。
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