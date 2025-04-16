快訊

日方赴美談判關稅、軍事支持費用 川普曝將親自出席

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

慶祝母親節感恩月 嘉義眼科異業合作優惠名牌太陽眼鏡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。圖／信賴眼科提供
迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。圖／信賴眼科提供

迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。

去年有位台北國際級行銷人員來嘉義接受手術，對信賴眼科院長賴麗如醫師技術非常滿意。上個月主動接洽，為打開名牌精品在中南部市場，希望與信賴眼科異業結合，提供優惠價格，讓跟她一樣接受近視、老花手術的人，可以甩掉眼鏡後，戴上時尚爆款的太陽眼鏡。

這名行銷人員分享多年精品搭配經驗，協助選購最適合個人與潮流的太陽眼鏡，比如木村拓哉前陣子來台戴的太陽眼鏡，屬於R牌HEROSTYLE最新款，男女通用，許多國際明星這2年都喜歡這支眼鏡。

各大品牌風格不盡相同，比如S牌的就走「布靈布靈」亮晶晶路線，鏡架上還有仿珠寶的華麗設計，高度時尚且奢華；B牌有傳統的格子狀風尚，斯文又有雅痞風格。

更重要的是搭配臉型選購，配合臉部「3庭5眼」，把臉部長寬比抓出來，短臉的要拉長視覺效果，長臉的用大鏡框，總體上才能平衡。眼鏡部人員學會了這些，提供消費者最好的建議。

信賴眼鏡部即日起，提供熟齡老花近視患者手術後太陽眼鏡優惠，各品牌折扣不一，但價格絕對比outlet還便宜。賴麗如幽默的說，她也是個媽媽，「慶祝母親節很重要，但是爸爸也很辛苦，所以熟齡太陽眼鏡優惠不限男女」，即日起帶父母來檢查並動手術者，皆可享優惠。

迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。圖／信賴眼科提供
迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優惠價選購名牌眼鏡1支。圖／信賴眼科提供

手術 眼鏡 近視

延伸閱讀

香氛花園盛開 台北101母親節檔期不只回饋還有感官體驗

擒抱雙腳離地重摔路邊不理 嘉義逆子害死母被起訴

女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

國產署將推出嘉義這筆長照產業住宅區地上權 長照業評估結果曝

相關新聞

嘉義朴子藝閣丟擲小物愈玩愈大 今年「丟40台電視」

嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境將於19、20日展開，期間真人藝閣遶境不但熱鬧，沿街發送祈福小物甚受歡迎，...

長照涵蓋率全國第一 嘉義衛生局科長獲年度模範公務員

嘉義縣衛生局長期照護科長邱妙薰推動長照服務業務不懈，讓嘉義縣長照涵蓋率連續在2023年、2024年獲全國第一名，獲今年度...

慶祝母親節感恩月 嘉義眼科異業合作優惠名牌太陽眼鏡

迎接溫馨5月，嘉義市信賴眼科獲國際知名品牌太陽眼鏡商支持，凡帶著父母前來檢查，接受熟齡老花、近視雷射手術者，皆可以破盤優...

臺南安南區和順轉運站 15日正式啟用

臺南市公共運輸再添新亮點，歷時3年興建的「和順轉運站」15日舉辦啟用典禮，臺南市長黃偉哲親臨主持，盼串聯鄰近的臺南亞太棒球訓練中心、國立臺灣歷史博物館、安南醫院等，提供在地居民與遊客一個結合觀光、交通

ATM提款露全臉可行？警民雜音多 民眾：脫口罩染病可求償嗎

為打擊詐騙，檢調建議ATM自動櫃員機提款轉帳須露出全臉，台南市長黃偉哲昨宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全...

司機提前知道「我要搭車」 台南公車智慧等車今年全面上線

台市推動智慧交通及提升無障礙環境，大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今已突破18萬使用人次，也是全國首創針對「等公車」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。