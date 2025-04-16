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嘉義朴子藝閣丟擲小物愈玩愈大 今年「丟40台電視」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境，今年真人藝閣遶境「丟40台電視」成為贊境亮點。圖／翻攝朴子天公壇臉書
嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境，今年真人藝閣遶境「丟40台電視」成為贊境亮點。圖／翻攝朴子天公壇臉書

嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境將於19、20日展開，期間真人藝閣遶境不但熱鬧，沿街發送祈福小物甚受歡迎，小物原本以糖果、文創商品等，但今年愈玩愈大，今年「丟40台電視」成為贊境亮點，消息傳出民眾引頸企盼。

朴子市真人藝閣贊境配天宮媽祖聖誕祈安遶境，文獻考證1919年即有此傳統，之後因故中斷，近幾年來地方發起文藝復興，朴子真人藝閣又出現於贊境隊伍，從2、3輛陸續增加，今年更來到25輛，因為雲林北港媽祖今天起也是藝閣盛事，不然數量可能會更多。朴子藝閣雖然規模不比北港藝閣，因標榜丟擲小物很大方，足以和北港拚場。

傳統藝閣會沿街拋送糖果給民眾分享平安幸福，後來出現日常用品、文創商品甚至現金、美金等，今年，豪氣地出現「丟40台電視」。

朴子天公壇主委林博文說，因縣議員黃嫈珺等人帶動，真人藝閣已成地方盛事，天公壇除免費讓低收、單親孩子坐藝閣車外，廟方也贊助妝髮、衣物，以及準備小物讓孩子丟擲，今年更在各界贊助下，募到40台電視。

林博文說，55吋電視以及43吋電視各20台，於19、20兩天分別送出各20台電視，電視兌獎券會裝在扭蛋內，扭蛋2天共計2000顆，除了電視還有精美小禮品，扭蛋將不定點丟躑，請大家關注天公壇藝閣的動向。

他說，有鑑以往有民眾以魚網、雨傘爭搶亂象，為示公平，沿途有宣導車、工作人員勸導，也要求藝閣上的小朋友如果看到，不要朝這些方向丟擲，真心希望在公平公正公開的方式歡喜獲得祈福扭蛋。天公壇今年有9輛真人藝閣車，考量到交通，路線和配天宮媽祖遶境錯開。

目前朴子真人藝閣有3個團體各自籌辦，分別為朴子天公壇、李文傑和「朴子竹圍一家」，在三方各自努力籌畫下，今年藝閣車25輛創新高。

由於今年配天宮媽祖生恰逢周末，目前參與友宮報名人數已近3萬人，再加上藝閣帶來的人潮效應，這周末朴子街頭恐被擠爆，朴子分局表示，19日至21日會視交通狀況，彈性管制遶境沿線人車通行。

嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境將於19、20日展開，真人藝閣遶境「丟40台電視」成為贊境亮點。圖／翻攝朴子天公壇臉書
嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境將於19、20日展開，真人藝閣遶境「丟40台電視」成為贊境亮點。圖／翻攝朴子天公壇臉書
55吋電視以及43吋電視各20台隱藏在2000顆扭蛋中。圖／翻攝朴子天公壇臉書
55吋電視以及43吋電視各20台隱藏在2000顆扭蛋中。圖／翻攝朴子天公壇臉書

媽祖 朴子 遶境

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