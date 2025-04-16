ATM提款露全臉可行？警民雜音多 民眾：脫口罩染病可求償嗎

為打擊詐騙，檢調建議ATM自動櫃員機提款轉帳須露出全臉，台南市長黃偉哲昨宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則會發出警報；有警官認同市府政策，指出發出警報、警方接獲報案後，便可合法盤查。

黃偉哲昨參加譚艾珍防詐宣導巡迴列車活動時，宣布這項措施。黃說，車手不敢臨櫃提款，大都利用ATM，提款時會戴口罩、安全帽去識別化，透過系統提醒民眾拿下口罩、安全帽，否則啟動警報引起周遭民眾、銀行行員注意查看，車手就無法提款，就能減少民眾財產損失。

在台南執業的律師梁家瑜指出，市府政策立意良善，但在沒有法律或法律授權的情況下，恐怕會有違反「法律保留原則」疑慮；再者，「隱私權」為目前民眾非常重視的權利，民眾對於個人影像有權決決定向何人公開，亦有權避免不受他人侵害及干擾，建議應依循正常修法管道進行。

不過，有警官贊同市府作為，表示如譚艾珍女士宣導防詐所說「防詐如防疫」，過去口罩辨識系統在新冠疫情時，用來提醒民眾要戴口罩，現在剛好提醒民眾脫口罩，打擊詐騙集團；屆時如果民眾不脫口罩、安全帽，導致發出警報，派出所接獲報案，即可合法盤查。

警官說明，民眾至ATM提款，直到發出警報仍不脫下，警方接獲行員或民眾報案到場，可以合理請求民眾出示證件，查驗身分；由於堅持戴口罩、安全帽提款，確實將合理懷疑可能是車手，若民眾堅持不脫，就必須出示身分證明，如果不配合，就要帶回派出所查證身分。

依據警察職權行使法第6條，警察於公共場所或合法進入之場所，得對於下列各款之人查證其身分：一、合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者；若無法查證身分時，警察得將該人民帶往勤務處所查證；帶往時非遇抗拒不得使用強制力，且其時間自攔停起，不得逾三小時。

警官認為，不排除屆時會有民眾寧願與警方僵持，也不出示身分，初期可能會帶回派出所也不配合；但只要有其他方式能確認民眾身分，釐清不是車手，就可以讓民眾離去，重點並不是一定要民眾脫口罩、安全帽，而是要攔阻車手。

基層員警認為，民眾因為戴安全、口罩又引發警報，所以警察「合理懷疑是車手」，這是發動盤查的依據嗎？他持保留態度，屆時恐怕會引發很多爭議，被質疑侵害人權；過去為防制新冠肺炎疫情，有中央法令依據，可以強制要求民眾戴口罩，如今的法令依據是什麼？

員警表示，他不認為警職法是法律依據，若民眾堅持「我又沒做壞事，憑什麼盤查我」，難道戴口罩就是有犯罪之虞，基層就可以強制盤查、帶回，他覺得實務上可能沒有辦法這樣處理；目前地方政府想推政策，中央卻沒有法律規範，可能讓基層無所適從。

員警以「桃園女師大外割事件」為例，警員盤查女老師，要求她出示證件，女師拒絕後，被警方限制行動自由，搶走她的手機拒絕讓她蒐證等，事後警員被依二罪各判4月、6月徒刑確定，去年桃園地院再判國賠20萬780元，接下來員警是否要自行面對可能引起的訴訟紛爭？

蔡姓市民表示，從疫情開始，他都戴著口罩出門，包括領錢，已經成為習慣；過去政府要市民戴口罩，現在政府又要市民脫口罩，如果他脫口罩導致被感染、生病，他可以跟市府請求賠償嗎？如果他生病，是可能會傳染的疾病，也一定要他脫口罩嗎？