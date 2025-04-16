司機提前知道「我要搭車」 台南公車智慧等車今年全面上線

台市推動智慧交通及提升無障礙環境，大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今已突破18萬使用人次，也是全國首創針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，交通局今邀身障人士體驗「智慧等車」功能，並宣布今年度將能提供所有大台南公車都有智慧等車服務。

交通局長王銘德指出，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，只要一鍵點選「我要上車」，即可將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，通知司機下一站有民眾要上車，有效解決以往偶有過站不停問題。

王銘德說，智慧等車系統還有一個最大亮點，民眾按下我要上車時，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，讓駕駛能提早準備協助。

交通局與慈光身障協會、台南市佑明視障協進會合作，今天在二二八公園公車候車亭，向身障朋友現場示範「智慧等車」功能的操作方式，慈光身障協會榮譽理事長何文讚帶領多位身障朋友實地體驗智慧等車系統，並由公共運輸處人員進行逐步教學。

與會的輪椅族朋友表示，以往等車總擔心司機看不見招手，或未能預先停在適合輪椅上下的位置，透過這項科技應用，減少了等待焦慮與溝通困難，搭車過程更加安心又貼心。