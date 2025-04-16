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非六都第1！嘉市YouBike突破700萬人次 臉書貼文可抽獎送好禮
嘉義市公共自行車系統2020年啟用，受市民遊客喜愛，成為綠色交通象徵與驕傲。YouBike累計騎乘人次11日突破700萬人次。市府與微笑單車公司歡慶突破700萬騎乘人次，舉辦「嘉倍騎行，綠行地球」系列活動。
18日起至5月4日，至臉書YouBike嘉義粉絲團活動貼文完成指定任務，可參加抽獎！另為響應世界地球日加碼舉辦「騎乘抽獎活動」活動，騎乘YouBike有機會抽中好禮。
市府說，去年新設50個YouBike2.0站點，投入385輛公共自行車上線營運，交通節點、學校、機關、觀光景點及社區都設站點，目前全市啟用196站、1486輛自行車營運，總累積周轉率達每車4.2轉以上，今年1至3月每日平均周轉率4.58轉，為非六都第1名，為市民提供便捷、環保交通選擇。
市府交通處統計，嘉市YouBike 113年度全年運量211萬5533人次，較112年度大幅成長20%；顯見YouBike深受民眾喜愛。YouBike成為嘉市公共運輸重要一環，為滿足民眾騎乘需求，將持續擴充設置站點、增加車輛，讓站點及路網更加密集，滿足市民及旅客的需求。
「嘉倍騎行，綠行地球」活動，區分2項舉行，活動1：「FB留言抽好禮」從18日至5月4日，至臉書「YouBike嘉義粉絲團」活動貼文完成指定任務，即可參加抽獎獲得好禮。活動2：「騎乘抽獎活動」從18日至5月4日，在嘉市租借YouBike，每騎乘5次獲得1次抽獎機會。
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