快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

臺南安南區和順轉運站 15日正式啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市公共運輸再添新亮點，歷時3年興建的「和順轉運站」15日舉辦啟用典禮，臺南市長黃偉哲親臨主持，盼串聯鄰近的臺南亞太棒球訓練中心、國立臺灣歷史博物館、安南醫院等，提供在地居民與遊客一個結合觀光、交通、餐飲等複合式的空間。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市幅員遼闊，且捷運目前尚在規劃，主要大眾運輸仍依賴公車。之前麻豆一個國小學童，因為等公車等到累了就在騎樓睡著，覺得很心疼，也凸顯了臺南幅員廣大、公車司機缺工等困境。為了進一步改善服務，他任內引進9人座小巴來解決大型巴士司機不足的難題，此外，也陸續在偏鄉開闢小黃公車路線，提高公車路網的服務觸角與頻率。

南市府表示，安南區人口已突破20萬，多項重大建設包括亞太棒球訓練中心、北外環道路，及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區等均陸續完成，搭配臺史博和棒球場，「和順轉運站」將成為區內最重要的公共運輸建設指標，很多公車路線，或者經由國道要轉乘的遊客，都能在和順轉運站得到接駁，交通結合觀光經濟和賽事經濟，帶動地方發展效果可期。

聚傳媒

臺南 黃偉哲

延伸閱讀

台南夜市「台灣鯛」烤魚正夯！市場處精選排隊名攤地圖

台南防詐騙 5月起試辦ATM未露全臉警鈴響

貓也納寵物登記 台南「巷仔Niau」領虛擬身分證

台南經發局長張婷媛上任 市長黃偉哲勉推動產業向上

相關新聞

嘉義朴子藝閣丟擲小物愈玩愈大 今年「丟40台電視」

嘉義縣朴子市年度宗教盛事配天宮媽祖聖誕祈安遶境將於19、20日展開，期間真人藝閣遶境不但熱鬧，沿街發送祈福小物甚受歡迎，...

臺南安南區和順轉運站 15日正式啟用

臺南市公共運輸再添新亮點，歷時3年興建的「和順轉運站」15日舉辦啟用典禮，臺南市長黃偉哲親臨主持，盼串聯鄰近的臺南亞太棒球訓練中心、國立臺灣歷史博物館、安南醫院等，提供在地居民與遊客一個結合觀光、交通

ATM提款露全臉可行？警民雜音多 民眾：脫口罩染病可求償嗎

為打擊詐騙，檢調建議ATM自動櫃員機提款轉帳須露出全臉，台南市長黃偉哲昨宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全...

司機提前知道「我要搭車」 台南公車智慧等車今年全面上線

台市推動智慧交通及提升無障礙環境，大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今已突破18萬使用人次，也是全國首創針對「等公車」...

非六都第1！嘉市YouBike突破700萬人次 臉書貼文可抽獎送好禮

嘉義市公共自行車系統2020年啟用，受市民遊客喜愛，成為綠色交通象徵與驕傲。YouBike累計騎乘人次11日突破700萬...

全國農機展在嘉義連辦3天 200廠商700展攤提升農業競爭力

第19屆台灣國際農業機械暨資材展將於4月19日至21日於嘉義縣政府前廣場對面舉辦，本屆農機展集結近200家廠商、超過70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。