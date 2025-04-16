臺南安南區和順轉運站 15日正式啟用

臺南市公共運輸再添新亮點，歷時3年興建的「和順轉運站」15日舉辦啟用典禮，臺南市長黃偉哲親臨主持，盼串聯鄰近的臺南亞太棒球訓練中心、國立臺灣歷史博物館、安南醫院等，提供在地居民與遊客一個結合觀光、交通、餐飲等複合式的空間。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市幅員遼闊，且捷運目前尚在規劃，主要大眾運輸仍依賴公車。之前麻豆一個國小學童，因為等公車等到累了就在騎樓睡著，覺得很心疼，也凸顯了臺南幅員廣大、公車司機缺工等困境。為了進一步改善服務，他任內引進9人座小巴來解決大型巴士司機不足的難題，此外，也陸續在偏鄉開闢小黃公車路線，提高公車路網的服務觸角與頻率。

南市府表示，安南區人口已突破20萬，多項重大建設包括亞太棒球訓練中心、北外環道路，及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區等均陸續完成，搭配臺史博和棒球場，「和順轉運站」將成為區內最重要的公共運輸建設指標，很多公車路線，或者經由國道要轉乘的遊客，都能在和順轉運站得到接駁，交通結合觀光經濟和賽事經濟，帶動地方發展效果可期。

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