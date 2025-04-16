全國農機展在嘉義連辦3天 200廠商700展攤提升農業競爭力

第19屆台灣國際農業機械暨資材展將於4月19日至21日於嘉義縣政府前廣場對面舉辦，本屆農機展集結近200家廠商、超過700個展攤，首次結合嘉有好市集，參觀台灣農機械發展也品嘗美食。今天展前會上縣長翁章梁參觀各式農機具，科技融入農機具很有感；翁章梁表示，透過農機展讓所有愛好農業朋友能夠一次看得夠、下單消費，改善整個台灣農業技術、環境。

今年農機展規畫多元農機、智能農機、創新農機及農特產等四大展示區，展品涵蓋從耕作、施肥、收成到管理各層面，體現「智能」與「綠色」並行的展覽主軸；以實體展出結合互動操作，安排現場農機動態展示區與無人機飛行區，讓參觀者能零距離接觸機械操作流程，體驗智慧農業技術如何實際應用於耕作現場。嘉義縣政府表示，「嘉有好市集」首次結合農機展於4月19日~20日舉辦2日，除了農特產品外，還有文創、商圈、青創及新住民美食等，展現在地特色與多元文化，豐富整體展會內容。

翁章梁表示，創新農機展示區有122攤、45廠商。智慧農機及多元機材有504攤、150家廠商，加上政府機構、學界，總共有超過700個展攤，3天的展期，除了可以現場參觀各式農機具展示外，現場也有農特產品及美食攤位有54攤，首次結合嘉有好市集，透過這樣的農機引介讓大家看到台灣農業機械的發展。透過農機展讓所有愛好農業朋友能夠一次看得夠多多下單消費，改善整個台灣農業技術、環境。

翁章梁希望關稅戰趕快平穩下來，不然整個國際貿易處在一個非常大的變動狀態。他關切，美國對等關稅對農機是否有影響？台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰表示，關稅對農機沒有直接影響，但因農產品要銷往美國會有間接影響，

農業部農業資源組長洪宏毅表示，為了改善農村老化、勞力不足問題，農業部門推動農業機械化，透過推動農業機械化，提升農業生產力，降低農民生產成本，農業部在2019年擴大舉辦農機補助，持續至2024年已超過72億元、22.4萬台農機數，受惠農民超過16萬人，配合政府淨零排碳目標，在2023年鼓勵農民使用電動農機，提高補助標準，把電動農機補助從1/3提高至1/2。

理事長林瑞峰表示，積極加速農村機械化，讓更多青少年投入農業，要讓青壯年回鄉，積極研究更新農具，提升國際競爭力，共創產業榮景。