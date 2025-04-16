台版迪士尼 北港63輛真人藝閣車遊街超壯觀

北港朝天宮迎媽祖遶境活動中備受矚目的真人藝閣遊行自今天起一連五天登場，每年都有許多大小朋友爭相報名參加「扮仙」遊街，今年參與藝閣有63輛，是近年最多，為讓經濟弱勢小朋友有機會參與，在地美容師蔡紫彤免費為小朋友化妝，吸引許多志工共襄盛舉。

真人藝閣遊行是北港朝天宮迎媽祖活動中的重頭戲之一，有台版迪士尼嘉年華花車遊行之稱，今天中午63輛藝閣車出發遊街，參與扮裝的大小朋友依據不同神話故事，如水漫金山寺、后羿射日等「扮仙」，沿途不斷拋灑糖果、餅乾、娃娃等物，沿途民眾爭相搶看。

45歲在地美容師蔡紫彤為讓經濟弱勢學童能夠體驗真人藝閣魅力，已連續22年為學童免費上妝，她表示，真人藝閣遊行是許多在地小朋友夢想能夠參加的活動，但臉上的彩妝、服裝加上與民眾結緣賜福的糖果餅乾，花費最少需要500至1000元，若精裝打扮，可能上看萬元，讓經濟弱勢的學童卻步。

她希望每一位小朋友都能有機會圓夢，為自己的童年留下難忘回憶，所以提供免費化妝，此舉也獲得許多民眾響應，今年有近20名志工協助化妝。