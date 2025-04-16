黃敏惠帶百餘位議員里長連署書 明赴政院力爭輕軌中央興建
嘉義市長黃敏惠爭取高鐵太保站連接嘉市台鐵聯外大眾運輸系統，跨嘉縣市輕軌，由中央主導興建，明天參加在行政院舉行的大南方新矽谷計畫會議，將帶著全體21位議員及84位里長共同連署書，展現地方不分政黨，團結力爭輕軌民意，她形容，嘉市是區域縣市發展「心臟」，心臟強才能帶動區域繁榮發展。
黃敏惠上午參加南興國中第2校區-永續學院探索體驗園區水域課程「城市水域在嘉啟航」啟動典禮，對在場議員及國中小校長、家長會代表，說明明天北上行政院參加大南方新矽谷計畫會議，表達地方團結，爭取中央興辦跨嘉縣市輕軌，永不放棄決心。
黃敏惠說，已獲得全體議員及里長共同連署，由她和議長陳姿妏提案，請求中央主導建輕軌，她也打電話給嘉縣市藍綠白的區域及不分區立委，以及嘉縣長翁章梁，尋求支持，她表示，交通部認為輕軌要由中央、嘉義縣市共同負擔經費，辦不到，嘉市要負擔68億，嘉縣180億，建輕軌300多億，與中央將高鐵延伸屏東逾2千億元納入興辦計畫，2項經費根本不成比例。
黃敏惠說，21年前她當立委，就曾發起議員里長連署共同催生輕軌，當時與議員拜會經建會副主委張景森，獲張景森背書，依大眾捷運法，大眾捷運系統屬中央權責。嘉義輕軌屬高鐵聯外軌道運輸，與地方政府自建軌道系統不同。
黃敏惠強調，嘉市既屬中部區域也是南部區域，宜中宜南，是雲嘉嘉南經濟消費及產業圈生活中心，在行政院六大旗艦計畫-嘉南高屏「大南方新矽谷」，是提升嘉南高屏醫療品質、打造便捷大城、建構科技S廊帶的重要節點，但規畫的22條交通路線，卻獨漏嘉義市。
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