嘉市北港路2側區段徵收可望開發 議員地主放鞭炮慶賀市府辦公開展覽

內政部都委會昨天審議「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉市新都心地區）案」，市長黃敏惠帶隊出席說明，成功爭取大會支持，決議北港路2側開發案採個案變更方式續審，議員張秀華及地主放鞭炮慶賀，議會將召開專案會議，市府依內政部指示將盡快完善規畫內容，按程序辦理公開展覽。

市長黃敏惠說，北港路2側是中山高嘉義交流道範圍，是嘉義門戶，區段徵收開發經過漫長20年，獲內政部都委會審查重大突破，就如同當年她出席湖子內區段徵收開發內政部都委會，力陳開發公益及必要性，獲同意開發，如今湖子內開發欣欣向榮。

國土署發布新聞稿說，本案橫跨嘉縣市，預定開發200多公頃，考量計畫距前次公開展覽超過17年，內容大幅變更，經委員討論後，原則同意嘉市府建議，繼續以個案變更方式辦理。

國土署說，這次提會計畫內容與17年前原公開展覽變動很大，原先擬變更為住宅區、商業區，改為以產業專用區55公頃為主，產業商務專用區19公頃、產業生活專用區39公頃為輔，都委會決議，請市府應依法重新辦理公開展覽程序，讓民眾充分瞭解計畫內容及推動進度。

市府都發處說，開發計畫結合「三橫三縱三環」交通網絡及輕軌計畫，將發展冷鏈物流、智慧運籌、永續木業、產業新創基地，會展、旅館、商業公辦及經貿會展中心，並納入社宅，內政部都委會決議後，市府會盡快完善規畫內容，按程序辦理公開展覽。