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5級地震自動關 南市未來要求無人店家須有「緊急遮斷」才供應天然氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
針對無人常駐服務公眾使用場所，既已成立之店家，將透過定期巡檢，向業者宣導裝置遮斷設備。圖／台南市經發局提供
針對無人常駐服務公眾使用場所，既已成立之店家，將透過定期巡檢，向業者宣導裝置遮斷設備。圖／台南市經發局提供

新型態無人常駐服務自助型態場所如無人超商、自助洗衣、自助售貨店、無人餐飲店等迅速普及，台南市現有已有約200家，南市政府經濟發展局推動天然氣使用安全升級，今年4月1日依天然氣事業法及「公用天然氣事業營業章程範本」規定，預告指定「無人常駐服務之公眾使用場所」為須裝設緊急遮斷設備後始得供氣的對象，以降低天然氣外洩及火災爆炸風險。

經發局表示，「緊急遮斷設備」除能在地震達5級時自動斷氣，更可加裝感知器，於天然氣外洩時偵測遮斷供氣，防止火災與爆炸。天然氣公司獲報派員到場檢查設備與管線安全，確認無虞後才會恢復供氣，確保安全無死角。

市長黃偉哲表示，面對新型態商業模式的發展，不僅在產業創新上要與時俱進，也要在公共安全上預作準備。尤其無人商店使用天然氣卻無人看管，一旦發生事故後果將不堪設想，因此市府要求無人常駐服務商店應設緊急遮斷設備，透過制度建立安全防線，確保民眾安心消費、業者穩定營運。

經濟發展局局長張婷媛說明，無人常駐服務店家申設天然氣，天然氣公司須確認已安裝緊急遮斷設備及加裝漏氣感知器方可供氣，以便於偵測氣體外洩即時斷氣。天然氣公司須依章程規定每年向業者確認設備狀況，若發現失效且經告知仍未改善，將停止供氣並得拆除計量表。

因為有法定程序，相關法規得有「預告」程序，該程序為60日，4月1日已預告，預計截止日期為5月底。屆時若預告，沒有意見的話，將依內部程序辦理法制作業，接著即會正式公告！

本案已進入預告階段，自公告日起60日內，歡迎民眾與業者提供意見，共同守護城市安全。如有相關問題或提供意見，可撥打經發局能源科服務電話 06-6351458，將有專人提供諮詢服務。

遮斷監控系統當有地震等災難，會由正常指示的綠燈轉為紅燈並響警示，並自動斷電。圖／台南市經發局提供
遮斷監控系統當有地震等災難，會由正常指示的綠燈轉為紅燈並響警示，並自動斷電。圖／台南市經發局提供
台南市經發局表示目正在預告「無人常駐服務公眾使用場所應設遮斷設備」，強化公共安全。圖／台南市經發局提供
台南市經發局表示目正在預告「無人常駐服務公眾使用場所應設遮斷設備」，強化公共安全。圖／台南市經發局提供

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