去年凱米颱風淹怕 雲林首度對外公開防災影像監視平台

因應汛期即將到來，雲林縣持續推動智慧化防災系統建置，今年首度公開雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台，可供民眾即時掌握最新水情，提早預警，縣府水利處表示，去年凱米颱風重創雲林，今年底前將新增105台移動式抽水機，大幅提升防災量能。

去年凱米颱風重創雲林，至今仍有災後復建工程進行中，因應5月1日將進入汛期，雲林縣府已召開防汛整備會議，為即時掌握各地水情狀況及預防淹水災情，縣府推動智慧化防災系統建置，今年首度公開雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台，供民眾即時查詢。

水利處防洪維護科長伍忠政說，雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台目前已建置影像監測站（抽水站、滯洪池）259處、水位監測站159處、雨量站有58處、路面淹水感測站172處，不僅可供防汛工作人員即時參考啟動封路或抽水，民眾也可查詢進行防災，站點將持續增設。

水利處長許宏博表示，各項防汛整備工作逐步進行，目前縣內共有284台大型移動式抽水機與88台中小型抽水機，皆已完成檢測與機組保養，因應極端氣候，預計近期將新增30部移動式抽水機、年底前再增75部，數量為歷史最多，只要公所盤點有風險的地方，都會提早因應，確保在颱風或豪雨發生時能立即啟用，降低淹水風險。

雲林縣每年區域排水清淤長度高達150至180公里，許宏博表示，今年三月至今已清淤40幾公里，目前相關作業持續進行，為強化村莊聚落即時防洪，已在虎尾中科抽水站備妥防汛擋板3600多片，可與6千個傳統沙包搭配使用。

雲林縣長張麗善表示，為強化防汛應變能力，4月25日將與二崙鄉公所共同辦理聯合防汛演練，模擬易淹水地區的移動式抽水機預布與防汛擋板與防汛擋板設置，提升整體防災效率，呼籲民眾在強降雨期間提高警覺，配合相關防災措施。