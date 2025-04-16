台南經濟大躍進關鍵！ 黃偉哲啟用女性經發局長背景曝

台南市長黃偉哲任內第3位經發局長張婷媛昨宣誓就職，擁有博士學位也曾在大學任教，前一職位是「沙崙智慧綠能科學城辦公室」執行祕書，有議員認為經發局長職務很重要，不只是面對高科技發展，傳產中小企業受到美國關稅影響，期許新局長多深入地方向中央反應基層心聲及困境。

依據市府人事室資料，張婷媛擁有國立成功大學創意產業設計研究所博士學位，曾任國立高雄科技大學助理教授，亦曾在財團法人台灣經濟研究院任職，並曾借調至經濟部擔任研究員。她也在美國紐約市立大學研究基金會擔任助理研究員，學術與實務經歷兼備。

市長黃偉哲表示，近年來已有許多高科技國際大廠進駐台南，深耕布局。在傳統產業方面，雖受美國關稅政策影響出現些許變數，但長期仍具發展潛力。市府期許張局長帶領經發局團隊，持續推動台南在高科技與傳產領域雙軌並進，強化城市競爭力。

市府指出，張婷媛長期關注創意與創新產業、品牌行銷等議題，對如何結合在地特色與產業創新、激發青年創業動能具備獨到見解。未來可望為台南經濟發展帶來更多創意與前瞻視野。

經發局是市府推動經濟成長的關鍵推手，從智慧科技園區發展、半導體S廊帶建構，到產業升級與青年創業輔導，角色吃重，張婷媛上任將積極整合資源、強化服務效能，推動台南成為企業投資首選、青年築夢的理想城市。

國民黨台南市議員蔡育輝則指出，張婷媛經歷主要是學界，並無業界和行政經歷，之前是擔任「沙崙智慧綠能科學城」執行祕書，如何能很快的熟悉及掌握工作，帶領台南產業發展，大家拭目以待，上任後馬上就面臨美國關稅帶來的風暴影響，籲請她多走訪基層聽取中小企業的心聲，並向中央傳達業界困境。

張婷媛是黃偉哲任內的第3位經發局長，讓台南市府團隊女性首長比例再增加1人，目前有副市長趙卿惠、地政局長陳淑美、社會局長郭乃文、衛生局長李翠鳳、 法制處長楊璿圓、原民會主委白惠蘭；另懸缺的文化局長新人選，黃偉哲曾證實將由南部某大學1位女性教授接任。