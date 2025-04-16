影／北港朝天宮迎媽祖今登場 炸轎、犁炮震撼畫面曝光
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今天展開為期兩天的遶境活動，獨具特色的炸轎、炸虎爺、犁炮活動，吸引數萬信徒參加，現場炮聲隆隆，整個北港鎮猶如小過年熱鬧，下午將有藝閣遊行活動登場。
北港朝天宮每年農曆3月19日至3月20日舉辦迎媽祖活動，2011年獲中央指定為國家重要民俗，今由北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人上香祈福、點燃起馬炮後，展開為期兩天的遶境活動，現場人潮擁擠，沿途鞭炮聲不斷。
廟方表示，遶境活動依古禮南巡南港、北巡新街，南巡從朝天宮出發至嘉義新港水仙宮，回程在周邊街區遶境賜福；北巡則於明早開始，抵達碧水寺後，將在新街地區遶境。
北港媽祖遶境活動有兩大特色「犁炮」與「炸轎」，兩側店家為祈求平安或感謝媽祖庇佑，會準備大量鞭炮在轎底施放，祈求「愈炸愈發」，若是有機會炸到虎爺轎，則有「富有」涵義，「犁炮」則為傳統的放炮方式，由犁炮手用犁頭搭配火爐點燃手中排炮後擊向神轎，相當震撼。
張麗善表示，「北港朝天宮迎媽祖」是重要的無形文化資產，今年參與遶境的隊伍共有19組轎前陣頭及轎班、29組民間藝陣、真人藝閣63組，其中真人藝閣參與組數更創新高，可見民間對此項民俗自主自發參與的能量。
藝閣遊街也是北港朝天宮媽祖遶境相當受關注的活動，藝閣花車在遶境過程中，載著由孩童裝扮成神話歷史故事中的人物，搭配車上擺飾，沿路分撒糖果，象徵神明發送平安，蔡咏鍀表示，5天的真人藝閣遊行16至20日盛大展開，今年報名共63輛藝閣車，突破紀錄，歡迎民眾共襄盛舉，感受北港鎮的宗教文化魅力。
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