蘭潭環潭道路超速危險駕駛車禍頻傳 議會促設區間測速照相取締

嘉義市議會臨時會日前通過議員陳家平提案，要求警局在遊客運動人口多的蘭潭環潭道路，設置雙向區間測速照相取締，減少車禍發生；市警局交通隊評估結果，為了11件與超速肇事無關的車禍，花費420萬元設置區間測速照相取締，效益不大，將以現有移動式測速照相，加強取締。

議員陳家平說，蘭潭是嘉市民後花園，緊鄰嘉義大學，近年該路段不斷發生超速危險駕駛行為者，導致車福頻傳，讓在該處運動市民暴露在危險中，建議從大雅路至濟福宮1.5K，從蘭潭泛月至濟福宮1.5K等2處，設置區間測速照相取締，維護市民及遊客安全。

交通隊說，統計分析，去年3月1日至今年3月25日止，蘭潭國小至泛月亭間，計發生A2類交通事故15件、A3類交通事故6件，肇事因素以駕駛疏忽操作不當失控（自撞或自摔）7件最多、未注意車前狀況4件次之。

蘭潭環潭道路（泛月亭至大雅路間）計發生A2類交通事故1件、A3類交通事故1件，肇事因素以駕駛疏忽操作不當失控（自撞或自摔）10件最多、未注意車前狀況及起步時未依規定各1件；均非屬超速失控肇事。

交通隊指出，區間測速雖符合現行法規，仍存爭議，區間測速判定方式，是透過2個測速點計算車輛通過整段路程平均速度，非單一時間點時速，這種測速方式可能因設備誤差、時間同步問題，導致計算結果不精確，實務案例民眾收到區間測速罰單後，檢視行車紀錄器發現計算時間少10秒狀況，如因產生執法公信力不足，無法有效實施執法功能，對未來交通管理整體良性循聚管理效果會有影響。