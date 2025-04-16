國產署將推出嘉義這筆長照產業住宅區地上權 長照業評估結果曝

財政部國產署配合中央推動長照政策，辦理指定產業（長照）招標設定地上權，預計招標標的有新北等5縣市共6宗（筆）土地，土地面積1.38公頃，使用分區住宅區、鄉村區乙種建築用地，嘉市土地在市區蘭州五街住宅區、地坪630坪；長照業者說，長照缺護理人員，籌設資金多，又公立醫院長照床搶手，民間設長照誘因少。

國有財產署嘉義辦事處說，提供長照產業用地，坐落蘭州五街196號旁閒置住宅用地，面積2082平方公尺（630坪），嘉義市土地距台中榮總嘉義分院1.3公里，區位條件優質，目前辦理招標作業。

衛生局說，市區長照逾2千床，公立醫院床位搶手，住宿型長照機構要先成立長照法人，設立門檻需要資金千萬元；長照業者說，高齡社會，長照市場需求雖大，但目前護理及照護員缺工，公立醫院長照床搶手，國產署提供土地只能設地上權，銀行融資不易，若無利可圖，設長照誘因少。

國產署表示，考量長照機構基地區位需求，各標都鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里；台中市清水區、梧棲區2宗土地分別臨近台61線、台灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區5公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距臺中榮總嘉義分院1.3公里，區位條件優質。

國產署預計24日辦說明會，就指定產業（長照）招標設定地上權機制、招標條件、內容及招標標的說明，廣蒐意見，以利後續公告招標。