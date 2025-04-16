台南提款機打詐 率先推動露全臉

為打擊詐騙，檢調建議ATM自動櫃員機提款轉帳須露出全臉，台南市長黃偉哲昨宣布率先推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，若隔10多秒未配合則響警報引起注意，預計5月上路。

律師黃睦涵認為，個人影像隱私權包含消極面的不受侵犯，和積極面的影像向何人公開的自我決定權，政府運用監視科技應避免侵犯隱私權疑慮；台南市府研考會主委蒙志成說，系統只會辨識人臉，不會儲存、蒐集、處理、傳遞全臉個資。

黃偉哲昨參加譚艾珍防詐宣導巡迴列車活動時，宣布這項措施。黃說，車手不敢臨櫃提款，大都利用ATM，提款時會戴口罩、安全帽去識別化，透過系統提醒民眾拿下口罩、安全帽，否則啟動警報引起周遭民眾、銀行行員注意查看，車手就無法提款，就能減少民眾財產損失。

蒙志成說，此辨識系統硬體原是市府因應新冠疫情時，用來提醒民眾要戴口罩，包括攝影機、微電腦、音效等，規畫裝在ATM旁、兩側或正上方，鏡頭不只1個，從不同角度辨識是否全臉露出。

蒙志成表示，5月開始會在幾個行政區的ATM加裝辨識系統，為避免車手掌握而避開，因此不公布裝設區域、位置，也不公布數量，如果試辦成效良好，將提供金管會參考，評估是否全國推廣。

但有基層執法人員擔心，ATM突然響起警報示警，一般民眾可能會嚇到，尤其是老人家，實施前必須加強宣導，仍要一段適應期，且目前沒法源依據強制規定操作ATM必須脫口罩、安全帽，車手若不脫口罩、安全帽，即使警報響起，照樣領錢走人。

楊姓市民說，他騎車路過ATM領錢都戴著安全帽，強迫脫安全帽才能領錢很奇怪，應有自主選擇的自由。張姓市民則說，配合脫帽、脫口罩沒問題，但有人可能不想露出全臉，也應尊重。

蒙志成表示，辨識系統如同汽車防盜裝置，無心偷車的人，即使碰觸響起警報也不會擔心被誤認為小偷，只有小偷才會趕緊離去，市府運用AI科技方法，相信可以遏阻車手，大幅降低詐騙案件。