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嘉市北港路區段徵收延宕近20年 轉個案續審盼加速開發
嘉義市門面北港路的兩側區段徵收延宕近20年，因屬於高速公路嘉義交流道附近特定區，中央日前要求此都市計畫案須縣市共同研商，為此，市長黃敏惠昨率隊出席內政部都市計畫委員會議，爭取獲同意以「個案變更」方式續審，可望加速推進北港路兩側開發。
都發處表示，高速公路嘉義交流道附近特定區的計畫區橫跨嘉縣、市，在這個計畫區的北港路開發案都是嘉市轄區，後續將照先前規畫做公開展覽、提送縣市聯席都委會共同審議等程序。
市府都發處長許懷群說，變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉義市新都心地區）案若要採通盤檢討，形同按下重置鍵，勢必導致北港路案無限延宕，這次是為嘉義爭取最實質的發展契機。
內政部去年表示北港路案依法為嘉縣、市聯合都市計畫，相關都計檢討變更案件須經縣、市都委會審議通過，引發黃敏惠、多名市議員反彈；黃敏惠率團隊出席內政部政次董建宏主持的都委會，成功爭取大會支持，決議採個案變更方式續審。
黃敏惠會後說，此案規畫面積約209公頃，涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅等，將加快並完善辦理都市計畫個案變更程序，期待帶動嘉市全面升級；議會國民黨團書記長張秀華及在地居民說，北港路開發拖延太久了，總算獲突破。
對於內政部都委會決議，嘉縣府回應，「予以尊重」，另外也期望盡速啟動縣市聯合通盤檢討，研議區域共同議題，例如排水規畫、交通聯外系統等，以持續推動縣市均衡發展。
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