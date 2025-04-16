結合賽事經濟 台南安南和順轉運站啟用

台南安南區以每年新增2千人口速度成長，公共運輸需求迫切，和順轉運站去年底主體工程完工，昨終於啟用，有近200坪商業空間近期將進駐便利商店、輕食等商家；市府表示，將以交通結合觀光與賽事經濟，帶動地方發展。

交通局主秘謝惠雄指出，和順轉運站工程總經費1.6億元，融入「安南十六寮」在地意象，搭配「微聚落」為理念的建築設計，站內採複合式規畫，1月15日起試營運，並調整周圍市區公車，可串連奇美、成大醫院，台南火車站及多所學校，每日77班次；2月底韓國職棒NC恐龍隊於亞太棒球訓練中心球場春訓期間，以接駁車往返永康火車站，車程僅15分鐘，對遊客十分便利。

市長黃偉哲、公路局長陳文瑞等人參與啟用典禮，黃偉哲說，安南人口已突破20萬人，轉運站所在長和路沿線更是區域發展的明日之星，多項重大建設包括亞太棒球訓練中心、北外環道路，及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區等陸續完成，轉運站將成為區內最重要的公共運輸建設指標。

立委陳亭妃指出，公路局正評估規畫將台61線接台86線快速道路，未來安南將更躍進，讓生活、交通技能更好；市議員李中岑認為，亞太棒訓中心未來活動多，且周遭大樓相繼興建，人口會愈來愈多，擔心轉運站現有設施不敷需求，應未雨綢繆，增加更多空間與設施。

公共運輸處長吳俁之回應，轉運站近1公頃，設有大客車月台12席、汽車停車38席、機車停車73席，周遭也還有未利用的空間，會視實際需要擴充空間與ㄏ設施。