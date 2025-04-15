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台南防詐騙 5月起試辦ATM未露全臉警鈴響

中央社／ 台南15日電

金融監督管理委員會研議ATM提款需露出全臉等防詐措施，台南市長黃偉哲表示，5月起在車手領款熱點試辦AI辨識，目前依法不能強制民眾露全臉，會先發出提醒後啟動警鈴。

黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，詐騙集團雇用車手取款常以口罩、安全帽遮掩，若露出全臉使用ATM提款、轉帳，應有助警方追查車手身分，對詐騙車手有一定嚇阻作用，由台南市研考會研議試辦方法。

黃偉哲表示，台南市政府將率先選擇部分地點試辦，目前地方政府權限能做到的是，先用AI辨識未露出全臉的提款者，發出脫下口罩及安全帽提醒，若10至15秒鐘後仍未能辨識出全臉，就會發出警鈴聲，吸引周遭民眾或銀行人員注意，盼發揮嚇阻效用。

黃偉哲強調，防止詐騙第1關是民眾不貪、不上當，第2關是受騙民眾臨櫃匯款時，由銀行行員阻攔，第3關就是阻止車手在ATM領款，這套系統建置至少在第3關可發揮一定嚇阻功能。

台南市研考會主委蒙志成表示，這套系統以先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，設計辨識民眾是否戴口罩為基礎，規劃以AI鏡頭辨識領款人是否戴口罩或安全帽，預計5月起在警察局提供的幾個車手出沒熱點試辦，視成效再陸續推廣至全市各區。

蒙志成強調，目前依法仍不能強制民眾使用ATM時露出全臉，希望發揮有如汽車警報器功能，降低車手領錢狀況。

口罩 車手

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