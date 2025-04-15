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嘉義奮起湖第二停車場10日啟用 每半小時20元

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉義縣奮起湖第一、三、鞍頂與隙頂停車場1月起收費，由於缺電而沒同步的第二停車場電力設備已設置，10日起開放並收費，不分平假日每半小時新台幣20元，當日無上限

5處停車空間以往未收費，常有民眾及當地居民反映停車空間遭長期占用，導致有停車需求民眾苦尋不到車位，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處為維護民眾停車權益，以收費方式增加行車周轉率。

阿管處副處長伍哲宏今天告訴中央社記者，已收到多起民眾對停車費率的寶貴建議，已提請業者依實際經營狀況滾動式檢討，目前業者評估中，5月底前決定。

第一、二停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；第三停車場不分平假日，每半小時收費15元，當日最高150元。

阿管處說，第三停車場沒第一、二停車場便利，收費較低，是否調回正常費率，待業者參酌其他停車場費率後決定。

停車場 無上限

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