台南推ATM提款要脫口罩 主委：僅辨識不會儲存臉部個資

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市將率全國之先推動，如果車手不脫下口罩、安全帽至ATM，將會啟動警鈴；市府研究發展考核委員會主委蒙志成說明，因為還沒有法律授權依據，針對民眾臉部個資的部分，只會進行人臉辨識，不會儲存、蒐集影像。

一名基層執法人員擔心，上路後警鈴可能會嚇到許多阿公、阿嬤，在現場不知所措，大概需要一段適應期；另外，一定要民眾脫口罩、安全帽，似乎沒有法律依據強制要求，民眾也可以不脫，就在警鈴大響中領錢走人。新的打詐措施，應要限縮能針對車手比較合適。

蒙志成今天傍晚接受本報記者採訪表示，銀行ATM的部分，是金管會的權限，市府都不會動到；新加裝人臉辨識的設備，是在ATM的旁邊、左右或正上方裝設鏡頭、音響以及微電腦，這個微電腦裡面的模組和模型，是因應新冠肺炎疫情，保留下來的辨識系統。

蒙志成指出，鏡頭不會只裝一個，而是會有好幾個裝在ATM周邊，透過不同角度來辨識民眾；也許一開始會有一些大人、小孩、阿公、阿嬤沒脫口罩、安全帽被提醒「請脫下口罩」，但只要不是車手，可以放心大方脫下，久了就會習慣。若是車手就會很緊張，表現異常。

他認為，這個系統如同汽車防盜裝置，沒有心偷車的人，碰到也不會擔心被誤認為小偷，只有真正的小偷會趕緊離去；市府是站在運用AI科技的方法，以人臉辨識加上警示，相信可以大幅降低詐騙車手領錢的狀況。

至於民眾個資的問題，蒙志成解釋，檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，金管會日前已邀集各銀行商議，但相關法律還在研議修正；由於法律沒有授權，市府加裝的系統，只會辨識人臉，但不會儲存、蒐集、處理、傳遞民眾全臉個資。

他指出，銀行的ATM機組已經包含攝影機，當民眾或車手配合警示提醒，脫下安全帽、口罩，就會被ATM的機組錄下，研考會不需要再全程記錄人臉資料，只要跟ATM機組搭配運用即可，這樣就不會有涉及民眾個資的問題。

蒙志成表示，下個月市府就會在幾個行政區展開推動，但為了避免車手提前避開這些區域提款，因此不公布裝設區域、位置，也不公布數量；未來如果試辦成效良好，就可以給金管會參考，是否全國推廣。接下來將由市長黃偉哲及防詐大使譚艾珍協助到各行政區向市民宣導。

黃偉哲今天上午9時許出席「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」，指出將推動如果不脫下口罩、安全帽，出現在ATM提款機前，警鈴就會啟動「喔咿喔咿」，警告大家，這個人有問題；也就是採用人臉辨識系統，只要無法辨識，就會響起警鈴，預計下個月就上路。

黃偉哲今天下午補充說明，當系統警告領錢民眾把口罩拿下來，發聲「請脫下口罩」，如果再隔10秒、15秒，發現他口罩還不拿下來，就會啟動警報，當警報響起，周遭的民眾以及銀行的行員就會跑出來查看，那時候車手就沒有辦法提款，就能減少民眾財產的損失。

台南市中西區楊姓市民表示，他都是騎車路過ATM時，戴安全帽去領錢，他覺得為什麼要強迫民眾一定要脫下安全帽？他應該有自主選擇的自由，是否要對外人露出面部特徵，而不是無限上綱一定要配合市府；否則將來是不是去超商、去市府、去百貨公司都要脫安全帽、口罩？

東區張姓市民指出，他只是普通人，配合市府脫安全帽、口罩沒有問題；不過他認為，一般不想露出全臉的人，可能是真正的富貴人家，擔心曝露面容，會被歹徒比對出身分、帳戶，確認後對當事人或家人、孩子下手。若有人有這種考量，市府是否也一定要他們露出全臉？