快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

台南小內閣注心血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
兼具學術與實務經驗的張婷媛（右），今天宣誓就職，接任台南市經發局長。圖／南市府提供
兼具學術與實務經驗的張婷媛（右），今天宣誓就職，接任台南市經發局長。圖／南市府提供

台南市政府經發局長林榮川調任都發局長，遺缺由具創新產業背景的張婷媛接任，今天在市政會議宣誓就職。市長黃偉哲歡迎她加入市府團隊，期許新任張局長貢獻所長，提供市民完善及優質的市政服務。

黃偉哲表示，張婷媛擁有成功大學創意產業設計研究所博士學位，曾任高雄科技大學助理教授，也曾任職台灣經濟研究院，並借調經濟部擔任研究員，也曾在美國紐約市立大學研究基金會擔任助理研究員，兼具學術與實務經驗。

黃偉哲指出，已有許多高科技國際大廠進駐台南深耕，傳統產業方面，雖然近來面臨美國關稅影響，有些不確定因素，但長期而言，仍然是持續發展。期盼張局長帶領經發局同仁，推動台南高科技、傳統產業，持續向上發展。

市府表示，張婷媛長期關注創意及創新產業、品牌行銷等議題，對於如何融合產業創新與地方特色、強化青年創業動能，具有相當深入的見解，可望為南市經濟發展注入更多創意與前瞻視野。

經發局是市府推動城市經濟成長的重要引擎，在智慧科技園區發展、半導體S廊帶建構、產業振興及青年創業輔導等方面均扮演關鍵角色。張婷媛表示，將積極帶領同仁，扮演政策推進與產業服務的樞紐角色，推動產業多元發展，讓台南成為企業投資首選、青年築夢的理想城市。

兼具學術與實務經驗的張婷媛，今天宣誓就職，接任台南市經發局長。圖／南市府提供
兼具學術與實務經驗的張婷媛，今天宣誓就職，接任台南市經發局長。圖／南市府提供

台南 經濟發展

延伸閱讀

台南推民眾ATM提款要脫口罩 律師提醒要有法源依據

台南觀光大使「巷仔Niau」拿身分證 首隻完成登記的虛擬寵物

迎接大型賽事、演唱會 台南安南大躍進和順轉運站啟用

台南鳳梨新加坡食品展受歡迎 首批6噸外銷星國裝櫃

相關新聞

台南小內閣注心血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

台南市政府經發局長林榮川調任都發局長，遺缺由具創新產業背景的張婷媛接任，今天在市政會議宣誓就職。市長黃偉哲歡迎她加入市府...

台南推民眾ATM提款要脫口罩 律師提醒要有法源依據

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，金管會日前已邀集各銀行商議；台南市長黃偉...

南市議會4/25開議 取消自由學區專案報告挑戰市府

台南市議會今天下午召開程序委員會，通過4月25日至7月3日召開第4屆第5次定期會，預計4月28日進行「因應少子化台南市取...

停業逾半年！嘉市吳鳳路中油加油站明恢復營業 網友喊等好久

嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，交通便利，車流量大，長期經營，服務汽機車駕駛人多，毗鄰中油嘉義營業處、...

雲林桐花季19日荷包公園登場 體驗客家風情更浪漫

雲林古坑桐花祭即將於本月19、20日荷苞山桐花公園浪漫登場。今年以「春天的桐話」為主題，今天由鄉公所和縣府舉行開幕記者會...

嘉縣第2座「朴子安居」動土完工日期曝 全部3處社宅突破千戶

嘉縣府推動居住正義、打造移居幸福城市，上午舉行第2座社會住宅「朴子安居」動土典禮，由內政部委託國家住宅及都市更新中心統包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。