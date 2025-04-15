台南小內閣注心血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

台南市政府經發局長林榮川調任都發局長，遺缺由具創新產業背景的張婷媛接任，今天在市政會議宣誓就職。市長黃偉哲歡迎她加入市府團隊，期許新任張局長貢獻所長，提供市民完善及優質的市政服務。

黃偉哲表示，張婷媛擁有成功大學創意產業設計研究所博士學位，曾任高雄科技大學助理教授，也曾任職台灣經濟研究院，並借調經濟部擔任研究員，也曾在美國紐約市立大學研究基金會擔任助理研究員，兼具學術與實務經驗。

黃偉哲指出，已有許多高科技國際大廠進駐台南深耕，傳統產業方面，雖然近來面臨美國關稅影響，有些不確定因素，但長期而言，仍然是持續發展。期盼張局長帶領經發局同仁，推動台南高科技、傳統產業，持續向上發展。

市府表示，張婷媛長期關注創意及創新產業、品牌行銷等議題，對於如何融合產業創新與地方特色、強化青年創業動能，具有相當深入的見解，可望為南市經濟發展注入更多創意與前瞻視野。