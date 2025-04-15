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北港朝天宮迎媽祖16日登場 吸引遊客湧入即起交管

中央社／ 雲林縣15日電

國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」16、17日登場，為避免轎班入廟時間耽擱，廟方今年略調整遶境路線及減少炮場；雲林縣府考量人潮眾多，今天起啟動交管。

北港朝天宮每年農曆3月19、20日固定舉行遶境活動，同時展開為期5天真人藝閣遊行，今年遶境活動將於16、17日登場，真人藝閣遊行從16日至20日。

北港朝天宮指出，今年遶境隊伍共有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，遶境隊伍依序排開綿延3公里長，由於近年遶境活動因民眾熱情參與，轎班入廟時間耽擱，對此廟方今年略為調整遶境路線。

此外，廟方避免要道壅塞，因此重要路段、學校附近、歷史建築旁等禁止設置炮場，今年總計設置21處，較去年減少7處；另外，重頭戲「真人藝閣遊行」報名爆量，共有63台藝閣車參與，刷新近年紀錄。

雲林縣府預估北港朝天宮迎媽祖活動，將吸引大量遊客湧入，為維護活動期間交通順暢與參與民眾安全，從今天起至21日針對北港鎮實施交通管制。

雲林縣警察局北港分局表示，市區主要管制範圍為東至河堤道路、西至華南路、南至民生路、北至大同路，並採「車輛只出不進」措施；為確保人車動線順暢，華南路（民生路至中正路）雙側禁止停車，河堤道路（太平路18巷至民生路1號）則實施單側禁止停車。

縣府建議民眾可將車輛停放在北港第一停車場、北港1911好庫文化園區停車場及北港家樂福停車場3處，再轉乘北港環鎮接駁公車前往會場。

此外，因應19、20日週末人潮，北港環鎮接駁車將調整行駛路線，加強往返各大停車場及會場周邊接駁服務，營業時間延長至晚間9時。

停車場 北港朝天宮 遶境

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