台南推民眾ATM提款要脫口罩 律師提醒要有法源依據

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，金管會日前已邀集各銀行商議；台南市長黃偉哲今天宣布，台南市將率全國之先推動，市府研究發展考核委員會主委蒙志成說明，主要是採用新冠疫情時的微電腦模組。

在台南執業的律師黃睦涵認為，市府立意良善，但也要考量法律保留原則，亦即這個行政處分的法律依據為何；如檢察事務官、司法警察官或司法警察對於經拘提或逮捕到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告意思照相，這是有刑事訴訟法的支持。

黃偉哲今天上午9時許出席「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」，指出將推動如果不脫下口罩、安全帽，出現在ATM提款機前，警鈴就會啟動「喔咿喔咿」，警告大家，這個人有問題；也就是採用人臉辨識系統，只要無法辨識，就會響起警鈴，預計下個月就上路。

黃偉哲今天下午補充說明，有鑑於詐騙橫行，研考會智發中心集思廣益，有鑑於車手絕對不敢去臨櫃提款，一定是用ATM提款，然而車手提款一定會去去識別化，戴口罩、戴安全帽，針對來ATM提款的車手，如果是戴著口罩，就會啟動警告，請他把口罩、安全帽拿下來。

黃偉哲表示，技術上應該沒有問題，現在的AI都能夠找川普跟習近平打麻將了，只是分辨人臉有沒有完整，因為戴口罩的話，人臉就不會完整，系統就會警告請他把口罩拿下來，發聲「請脫下口罩」；如果再隔10秒、15秒，發現他口罩還不拿下來的話，就會啟動警報。

當警報響起，讓周遭的民眾以及銀行的行員跑出來查看，那時候車手就沒有辦法提款，就會減少民眾財產的損失；黃偉哲指出，因為目前沒有辦法請銀行在ATM上裝置其他的防治技術，但是，市府站在打擊詐騙的立場，地方政府能夠做到這裡，也就已經是極致了。

市府研考會主任委員蒙志成說明，第一個就是用鏡頭來做AI辨識，那主要是辨識戴口罩或安全帽，因為很多車手或詐騙犯，不希望領錢時被辨識出臉孔，就會戴上口罩，把人臉遮住；那現在台南市就是用AI辨識，只要進去領錢時無法辨識，就會提醒他脫下口罩、安全帽。

蒙志成表示，目前檢調建議金管會，但法律還沒有進行，還在研議修正，也就是說，強制脫掉口罩，或者限制無法領錢，這部分還需要法律進一步的研擬；在這之前，這個系統目的是要發揮警示效果。

蒙志成指出，如很多轎車遇到偷車賊，就會發出警示，就會讓有犯罪意圖的人，能夠打消念頭，所以市府是站在運用AI科技的方法，以人臉辨識加上警示的方法，相信可以大幅降低詐騙車手領錢的狀況。

由於法律還沒有授權，目前不會動到銀行的ATM，是從台南市的街道外加上去，其實並沒有花很多經費；硬體包括攝影機、微電腦、音效，最重要的是裡面的模組和模型，是市府因應新冠疫情時，保留下來的，當時用這個系統辨識，提醒大家要戴口罩，現在馬上就可以用。

蒙志成說，目前選地點就是由警察局配合提供車手提領的ATM的熱點，之後透過不斷的經費支持，就不斷的擴充，希望能夠達到全市都能夠有。

律師黃睦涵指出，連司法警察都只有在調查犯罪，才能針對拘提或逮捕到案的嫌犯，違反其意思拍攝臉部資訊，而不及於其他經通知、或自動到案的嫌疑人；如果今天市府的系統，會要求所有民眾必須脫下安全帽跟口罩，恐有侵害人身自由之虞，尤其民眾的全臉資訊與臉部特徵，也屬於個資的範圍。

個人資料保護法明定，公務機關或非公務機關向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項：1.公務機關或非公務機關名稱；2.蒐集之目的；3.個人資料之類別；4.個人資料利用之期間、地區、對象及方式等；市府人臉辨識民眾全臉資訊時，是否已經拍下、蒐集相關畫面？

黃睦涵表示，因目前人民極為重視隱私權，個人影像隱私權的保護包含消極面的不受侵犯，和積極面的影像向何人公開自我決定權；前者指受注視、監看，後者指公開揭露、散布於眾。尤其政府運用監視器科技，蒐集、儲存、處理、利用、傳遞民眾影像，更應有相對的法律規範。