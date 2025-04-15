南市議會4/25開議 取消自由學區專案報告挑戰市府

台南市議會今天下午召開程序委員會，通過4月25日至7月3日召開第4屆第5次定期會，預計4月28日進行「因應少子化台南市取消自由學區政策及保護學生受教權之檢討」專案報告。南市國中小已完成新生登記、報到，但取消自由學區被認為影響到部分學校招生，以及學生受教權，而有專案報告。

程序委員會由召集人、議長邱莉莉主持，委員林志展副議長、蔡育輝、陳秋宏、周嘉韋、陳昆和以及穎艾達利議員出席，市府由副市長葉澤山率員列席，審定議程草案。

市議會表示，應第8次臨時會議員提案，此次定期會預計於4月28日上午進行「因應少子化台南市取消自由學區政策及保護學生受教權之檢討」專案報告；另，程委會暫定4月29日上午召開專案報告，探討因應美國關稅，市府的相關對策。

經討論，程委會通過自4月25日起至7月3日召開定期會，期間審議各項提案審議、市長施政總報告、各部門業務報告及質詢、市政總質詢及專案報告等議程。南市議會將於17日下午召開第2次程委會，編審各項議案。

台南市下學年國一、小一新生已完成登記和報到，多數學校都拚不要減班，還繼續努力中。由於教育局今年採取新措施，取消自由學區，影響到部分學校招生，家長也有怨言，上月臨時會有議員提案要求教育局就此做專案報告。有老師認為，因為有兄姊就讀，弟妹不受自由學區取消影響，仍可和兄姊就讀同一所學校，影響的情形還不很明顯，但會逐年浮現出來，應滾動式調整，以維護孩子的受教權。