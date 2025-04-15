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停業逾半年！嘉市吳鳳路中油加油站明恢復營業 網友喊等好久

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天上午9時恢復營業。圖／取自議員王浩臉書
嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天上午9時恢復營業。圖／取自議員王浩臉書

嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，交通便利，車流量大，長期經營，服務汽機車駕駛人多，毗鄰中油嘉義營業處、訓練中心及郵局，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天上午9時恢復營業，市議員王浩臉書公告，大批網友留言說，等好久終於回歸。

王浩說，服務無數市民的吳鳳路加油站（吳鳳南路興業東路口），將以嶄新面貌在明天上午9時恢復營業了，終於不用繞去很遠的加油站了。

網友紛紛留言，「加油站出入口動線應該要反過來，但我看它似乎還是照原來的動線。外縣市很多這種十字路口加油站，都有改出入口方向，為何這個還是不改？為什麼出入口要反過來！？現行動線只有1車道順勢出入，其他3車道；1右轉再迴轉2直走迴轉3左轉迴轉進入口。如果願意改動線，那4車道分別，還是一車道順勢，其餘1右轉2左轉3迴轉進入口。不改變原有動線，等加油站營業，又要像之前那樣在這個路口經常塞車。這問題到底為何一直沒被注重？」

「我終於不用跑到文化路加油了」、「太棒了！終於回歸了！」、「為何這時恢復營業前面都在幹嘛」、「等超久」、「跑郵局順便加油不錯不錯」、「等很久了，終於可以不用再繞路了」、「市區加油站偏少，而且很多沒有98油品了」。

中油嘉義營業處說，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天恢復營業，維持3個加油島及洗車服務，有洗車優惠，車子出入動線維持現狀。

嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天上午9時恢復營業。圖／取自議員王浩臉書
嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，去年6月汰換地下管線停業，施工逾半年多竣工，明天上午9時恢復營業。圖／取自議員王浩臉書

加油站 嘉義 車道

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