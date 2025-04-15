快訊

中橫宜蘭支線落石砸中貨車 副駕駛慘死、駕駛重傷…車頂全凹陷

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

嘉市北港路開發案 採個案變更續審

中央社／ 嘉義市15日電

嘉義市政府爭取北港路兩側開發案多年，因去年內政部希望能與嘉義縣涵蓋部分開發，恐影響進程，市長黃敏惠今天赴內政部爭取採個案變更續審獲得支持，可望加速城市發展。

嘉義市政府表示，市府推動北港路兩側開發案，歷經超過20年，去年內政部希望北港路延伸至嘉義縣太保市的部分，共商以「區域通盤檢討」推行開發，不過，此舉恐會影響嘉義市的開發進程。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市長黃敏惠今天率領市府團隊，出席由內政部政務次長董建宏主持的內政部都市計畫委員會會議。黃敏惠當面力陳「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」重要性，成功爭取大會支持，決議北港路兩側開發案採個案變更的方式續審。

黃敏惠指出，這次北港路都市計畫變更案，不僅展現縣市合作、互利共榮精神，更是嘉義市搶得先機布局。未來，透過輕軌藍線打造嘉義縣市15分鐘產業生活圈，為大南方新矽谷產業人才提供宜居、宜業的優質環境。

市府指出，這起開發案規劃面積約209公頃，涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅、生活配套設施，以及完善的水綠廊帶與道路系統。整體開發案導入智慧科技與永續城市理念，致力打造「產業與生活共榮」、「科技與人文融合」的新都心樣貌。

黃敏惠說，期待藉此促進年輕人與產業回流，帶動嘉義市全面升級，實現嘉義市永續發展願景。

內政部 北港 嘉義

延伸閱讀

黃敏惠親上火線衝刺新都心 北港路開發獲內政部都委會同意重大突破

集結農業研發能量 市長黃敏惠：嘉市成加值與研發中心

爭取跨嘉義縣市輕軌中央主導興建 黃敏惠發起民代連署展現民意

小小北都更駐點工作站揭牌 黃敏惠宣告有故事、溫度的都更啟動

相關新聞

台南小內閣注心血 經發局新任局長張婷媛宣誓就職

台南市政府經發局長林榮川調任都發局長，遺缺由具創新產業背景的張婷媛接任，今天在市政會議宣誓就職。市長黃偉哲歡迎她加入市府...

台南推民眾ATM提款要脫口罩 律師提醒要有法源依據

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，金管會日前已邀集各銀行商議；台南市長黃偉...

南市議會4/25開議 取消自由學區專案報告挑戰市府

台南市議會今天下午召開程序委員會，通過4月25日至7月3日召開第4屆第5次定期會，預計4月28日進行「因應少子化台南市取...

停業逾半年！嘉市吳鳳路中油加油站明恢復營業 網友喊等好久

嘉義市吳鳳南路與興業東路口的中油直營吳鳳路加油站，交通便利，車流量大，長期經營，服務汽機車駕駛人多，毗鄰中油嘉義營業處、...

雲林桐花季19日荷包公園登場 體驗客家風情更浪漫

雲林古坑桐花祭即將於本月19、20日荷苞山桐花公園浪漫登場。今年以「春天的桐話」為主題，今天由鄉公所和縣府舉行開幕記者會...

嘉縣第2座「朴子安居」動土完工日期曝 全部3處社宅突破千戶

嘉縣府推動居住正義、打造移居幸福城市，上午舉行第2座社會住宅「朴子安居」動土典禮，由內政部委託國家住宅及都市更新中心統包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。