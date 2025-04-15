嘉市北港路開發案 採個案變更續審
嘉義市政府爭取北港路兩側開發案多年，因去年內政部希望能與嘉義縣涵蓋部分開發，恐影響進程，市長黃敏惠今天赴內政部爭取採個案變更續審獲得支持，可望加速城市發展。
嘉義市政府表示，市府推動北港路兩側開發案，歷經超過20年，去年內政部希望北港路延伸至嘉義縣太保市的部分，共商以「區域通盤檢討」推行開發，不過，此舉恐會影響嘉義市的開發進程。
嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市長黃敏惠今天率領市府團隊，出席由內政部政務次長董建宏主持的內政部都市計畫委員會會議。黃敏惠當面力陳「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」重要性，成功爭取大會支持，決議北港路兩側開發案採個案變更的方式續審。
黃敏惠指出，這次北港路都市計畫變更案，不僅展現縣市合作、互利共榮精神，更是嘉義市搶得先機布局。未來，透過輕軌藍線打造嘉義縣市15分鐘產業生活圈，為大南方新矽谷產業人才提供宜居、宜業的優質環境。
市府指出，這起開發案規劃面積約209公頃，涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅、生活配套設施，以及完善的水綠廊帶與道路系統。整體開發案導入智慧科技與永續城市理念，致力打造「產業與生活共榮」、「科技與人文融合」的新都心樣貌。
黃敏惠說，期待藉此促進年輕人與產業回流，帶動嘉義市全面升級，實現嘉義市永續發展願景。
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