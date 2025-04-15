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雲林大埤頂巷沈氏家族捐贈水箱車 家鄉小巷救火防災如虎添翼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影
大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影

雲林縣大埤鄉尚義村頂巷沈氏家族今天捐贈一輛適合窄小巷弄救災滅火的小型消防水箱車，大大提升故鄉消防量能。縣長張麗善感謝沈氏家族善心義舉，共家保維護鄉里安全。

張麗善說，尚義村頂巷沈氏家族團結又良善，對故鄉有深刻情感，公益捐助不餘遺力，除了今天的小型消防水箱車，從105年起即已陸續捐贈2輛救護車、2輛勘災車，令人讚佩。尤其大埤鄉部分村落巷弄狹小，小型消防水箱車是最合適救災車輛，將來救災更有保障，

代表家族捐贈的沈文振表示，雲林旅外鄉親很多，無論在那個地方打拚，都心繫故鄉，不忘故土，更樂意盡一己之力，回饋故鄉。他大哥在鄉下常告訴他們兄弟，如果社會需要幫忙，就要全力幫忙，家族也會團結起來出錢出力，多為社會做事。

消防局長林文山表示，沈氏家族多年來多次捐車，維護地方救災，以善行紀念父親沈龍慶老先生。得知大埤消防分隊有小型消防水箱車需求，二話不說立即捐贈，令人感佩，有了這輛小型水箱車加入救災陣容，對於巷弄狹窄及地型特殊環境將可發揮救災功能。

今天沈氏家族由沈氏家族大哥沈文發、沈文振代表捐贈，張麗善縣長代表受贈。議員王秋足、簡慈坊、大埤鄉長林森寳、鄉代會主席陳秋慶及多位村長代表共同見證。

大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影
大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影
大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影
大埤頂巷沈氏家族捐贈小型水箱車提升大埤消防隊針對狹窄巷弄的救災能量。記者蔡維斌／攝影

公益 張麗善 雲林

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