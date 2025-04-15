台南觀光大使「巷仔Niau」拿身分證 首隻完成登記的虛擬寵物
台南觀光大使虛擬貓「巷仔Niau」，今天由市長黃偉哲頒發「寵物身分證」；並宣導，除了家狗要辦理寵物登記，家貓也要，若不登記，明年起要被處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。現場也來了2隻超可愛的貓咪，一起推廣家貓寵登。農業局也祭出獎勵，4月21日前登記，前200名送精美提袋。
「巷仔Niau」是台南市去年文博會的觀光大使，深受民眾喜愛，農業部已公告自2025年4月1日起，飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，農業局動保處宣導這項新措施，「巷仔Niau」成為最佳代言，除了文化局代理局長林韋旭、農業局長李芳林及獸醫師共同植入晶片，市長也頒發寵物身分證，成為全台第一隻擁有正式登記的「虛擬寵物」。
市長黃偉哲表示，「巷仔Niau」不僅是台南文化象徵，也藉此一是，代表台南對動物保護的重視，讓大家了解寵物登記的重要性，除了狗要登記，貓也要辦理寵物登記。會場上也來了5歲的寵物貓「Tobby」和3歲的「咪寶」，可愛模樣，討人喜歡，黃偉哲抱著「Tobby」，享受著愉快的下午時光。
農業局長李芳林說，2026年1月1日起若飼主未依規定辦理寵物登記，可處3000元以上，1萬5000元罰鍰。動保處4個辦公處所包含新營本部、忠義辦公室、灣裡收容所、善化收容所可辦理家貓寵物登記。若開通寵物身分證，前200名現場加贈「巷仔Niau」或「亞哥凱娣」圖案的精美提袋。官網http://ahipo.tainan.gov.tw/。
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