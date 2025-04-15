雲林桐花季19日荷包公園登場 體驗客家風情更浪漫

雲林古坑桐花祭即將於本月19、20日荷苞山桐花公園浪漫登場。今年以「春天的桐話」為主題，今天由鄉公所和縣府舉行開幕記者會，客委會也共襄盛舉，搶先感受桐花與咖啡交織出的春日風景，邀請民眾一同走入4月雪，體驗古坑咖啡與客家文化的深韻之美。

古坑鄉荷苞山桐花公園種植逾2千棵油桐樹，目前花況漸開已有兩成，預估未來幾天會大爆開，古坑鄉公所今天在荷苞工作站舉辦記者會，客家委員會副處長孫國淞、古坑鄉長林慧如和雲林縣文化觀光處長陳璧君等人現場製作客家麻糬和紅龜粿，邀請民眾19、20日到桐花公園遊玩。

林慧如說，荷苞山海拔約300公尺，緯度、氣候、土壤很適合咖啡樹生長，日治時期，古坑就是台灣咖啡重鎮，因為咖啡樹屬半日照植物，為種出好咖啡而大量種植油桐樹來遮蔭，形成古坑桐花的歷史由來，所以每到桐油花開季節，「白桐花與黑咖啡共舞」蔚為古坑山林特色，也造就古坑不僅有咖啡節也有桐花季。

她說，今年桐花開得稍慢了約10天，預估周末至下周將陸續大爆開，尤其花苞很多。花況應該不錯，歡迎大家相招來古坑賞桐花、品咖啡，呷好吃的紅龜粿。

陳璧君也指出，今年古坑油桐花季以「春天的桐話」為主題，藉由「伯公祭儀」宣揚客家人對天地的感謝開啟桐花祭活動，呈現簡單純樸的客家桐花慶典及桐花盛開的自然美景，傳達客家樸質文化印象。

今年結合藝術、信仰、文化與慢生活體驗，讓旅人賞花之餘也能深度體驗古坑客家風情，同時集結在地學生創作「桐詩書法」及「桐畫創作」，讓大家在自然與藝術交融間，體驗春天的桐話。