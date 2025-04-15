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陸配二代無喪失原籍證明陳情 鍾佳濱籲依狀況提指引

中央社／ 屏東縣15日電

移民署要求在台定居原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，部分陸配二代未在中國持有戶籍，但10年內曾赴中探親，無法舉證而陳情；立委鍾佳濱今天表示，盼政府盡速提配套措施。

民進黨立委鍾佳濱今天記者會中表示，1個人不能同時擁有2個戶籍，台灣人民皆是如此，而2004年修正兩岸條例9條之1後，明確規定台灣人民不能同時擁有對岸戶籍，如選擇台灣戶籍，就要提供註銷對岸戶籍證明文件，今天針對新二代在中國出生者，協助釐清陳情困境，要蒐集多方樣態，以提供主管機關滾動修正建議。

陳情人胡姓民眾表示，他雖然出生於中國，但11個月大就來台灣至今，且已透過親子鑑定取得台灣身分，自始自終未在中國持有戶籍，在中國自己就是「一張白紙」，無法得知能如何取得除戶籍證明，政府應採用更彈性方式，才不會因無法提出證明，而使二代喪失台灣人身分。

陳情人許姓民眾則指出，女兒在中國出生，沒有入過戶籍，即返回台灣取得戶籍及身分證，後隨母親至中國就學，至2014年又再返台繼續求學，如今時隔10年，政府卻要求必須補繳證明，但未必能取得證明。

鍾佳濱說，政府提出具結替代方案中，提及自民國104年1月1日起若經查獲仍有赴陸情形者，主管機關仍會要求繳附喪失原籍證明，而許姓陳情人女兒正是因10年內曾赴中探親，因而在提交證明上卡關。

鍾佳濱也說，陸配二代狀況較多，希望能針對各種狀況提出更明確指引，以免無所適從；呼籲有類似困擾者，盡快向服務處反應，除提供完整資訊外，也讓服務處透過案例彙整，轉行政機關做出對應指南，讓民眾有據可循。

台灣人 戶籍 鍾佳濱

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