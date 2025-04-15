嘉縣第2座「朴子安居」動土完工日期曝 全部3處社宅突破千戶

嘉縣府推動居住正義、打造移居幸福城市，上午舉行第2座社會住宅「朴子安居」動土典禮，由內政部委託國家住宅及都市更新中心統包興建，縣府協助辦理土地取得及都計變更，基地0.5公頃，為地上13層、地下3層鋼筋混凝土結構，將提供375戶住宅單元，預計2029完工。

縣長翁章梁、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群及執行長柯茂榮、國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄及多位地方民代與貴賓出席見證。

「朴子安居」位於縣治特區核心區，鄰近縣府、長庚醫院、長庚科大、永慶高中、祥和國小、故宮南院及嘉義縣田徑場，生活機能便利，車程10分鐘可至高鐵嘉義站及臺8線快速道路，交通便捷，能有效滿足當地及外來人口就學、就業需求。

嘉縣已核定3案社宅計畫，包括興建中的民雄「福樂安居」636戶，動土的朴子「朴子安居」375戶，以及設計中的民雄「頭橋好室」，總戶數突破千戶，展現中央地方協力推動居住正義的成果。

翁章梁說，嘉縣推動產業轉型，從傳統農業縣邁向「農工科技大縣」。台積電設廠嘉科園區、馬稠後產業園區招商，以及Outlet進駐等多項重大投資陸續進行，帶動就業與人口移入，越來越多年輕人口與家庭選擇在嘉義落腳，住宅需求同步增加。

翁章梁指出，嘉縣社會住宅目標2000戶，中埔、大林、水上及鹿草等鄉鎮也將尋找合適的地點興建，打造宜居且可負擔的住宅環境。縣府與中央攜手推動多元住宅政策，除「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，縣府再提供1年最高3600元的「青年租屋加碼補貼」，協助減輕負擔。