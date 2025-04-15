黃敏惠親上火線衝刺新都心 北港路開發獲內政部都委會同意重大突破

嘉義市長黃敏惠為加速推動北港路兩側地區開發，上午率市府團隊北上出席內政部政務次長董建宏主持的都委會，力陳「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉市新都心地區）案」重要性，強調市府與市民全力以赴決心，成功爭取大會支持，決議採個案變更方式續審，可望加速推進北港路兩側開發。

黃敏惠感謝內政部都委會委員專業意見，感謝市府團隊與專業委員努力，更感謝議會支持鼓勵，市府團隊會努力加速推動後續的程序。長期關注此案的議會國民黨團書記張秀華議員及在地居民，同感欣慰，他們說，北港路區段徵收開發拖延20多年，太久了，總算獲突破。

黃敏惠強調，嘉市是「大南方新矽谷」最佳應援城市，地處交通樞紐，串聯嘉義高鐵特定區、嘉科園區等產業核心，形塑完整產業鏈。這次北港路都市計畫變更案，不僅展現縣市合作、互利共榮的精神，更是嘉市搶得先機的戰略布局。

未來，透過輕軌藍線打造嘉縣市15分鐘產業生活圈，為大南方新矽谷產業人才提供宜居、宜業的優質環境。市府會積極進行更詳細評估，並與市民積極溝通，讓嘉義市西區的門戶順利推動，實踐「西區大發展」的市政願景。

本案規畫面積約209公頃，涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅、生活配套設施，以及完善的水綠廊帶與道路系統。全案導入智慧科技與永續城市理念，致力打造「產業與生活共榮」、「科技與人文融合」的新都心樣貌。黃敏惠強調，期待藉此促進青年與產業回流，帶動嘉市全面升級，實現嘉義市永續發展願景。