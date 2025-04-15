台南市率先推提款要脫安全帽跟口罩 黃偉哲：嚇阻車手

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，金管會日前已邀集各銀行商議；台南市長黃偉哲認為，因詐騙車手取款常會以口罩、安全帽遮掩，此作法對於政府打詐、追查或嚇阻車手有一定幫助，台南市將率全國之先推動。

黃偉哲今天與台南市防詐大使譚艾珍共同出席「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」第三場，今天上午9時許在中西區五條港里活動中心舉辦；黃偉哲說，他要求中央，如果不脫下口罩、安全帽，就要在ATM領款，機器就應該直接將提款卡吃掉，將卡片收回去。

黃偉哲表示，目前中央還在討論，由於這是中央的權力，台南市可以先做的部分則是，如果戴口罩、安全帽，出現在ATM提款機前，警鈴就會啟動「喔咿喔咿」，警告大家，這個人有問題；也就是採用人臉辨識系統，只要無法辨識，就會響起警鈴，預計下個月就上路。

台南市警察局犯罪預防科股長潘顧天說明，本案由市府研考會智能發展中心主導推動，警方配合提供優先安裝辨識系統與警鈴的治安熱點，也就是車手主要出沒的ATM；先從熱點逐批安裝，再逐漸推廣，研判可有效嚇阻車手，或是幫助警方快速確認車手身分。

黃偉哲向現場近300名的里民致詞提到，台北市人口250萬、新北市人口400萬，但攔阻詐騙件數都沒有台南市多，台南市每個月阻止詐騙件數是全國最多，反詐騙績效也已經連續二年全國最好，他感謝警方與行員的熱情與用心，因為他們多擋一件薪水也不會變多。

黃偉哲提醒現場長者，預防詐騙有三關，第一關在自己，要能「心不動也不行動」或「心動也不行動」，只要能不行動，第一關守住了，錢就守得住；過去詐騙分子常用「媽，我在人家手裡」，要長者匯錢，現在進化是有投資明牌、穩賺的股票，這些要大家轉帳匯款的都是詐騙。

第二關是銀行、郵局、農會的行員，注意到有些長者在跟「伊拉克、阿富汗軍醫」傳LINE，臉紅紅、心跳加速、害羞的要匯款，就會發現奇怪；第三關是跟警察報案，這時候錢已經追不回來，但可能抓到車手，至少在司法上討回公道。

黃偉哲表示，這三關，第一關最重要，不論心動或心不動，都不要行動，這就需要防詐大使譚艾珍來跟大家宣導、說故事；各位長者也要特別注意AI，現在AI很厲害，可以讓川普、習近平打麻將，那都是假的。因此，如果收到兒子求救影片，聲音還很像，都可能是人工合成，千萬不能輕信。

資深演員譚艾珍去年9月25日遭假檢警詐騙面交98萬元，之後選擇勇敢站出來，上月24日她宣布退休，義務配合台南市警方到全市37個行政區鄉鎮宣導；今天她針對民眾因股市動盪、情緒波動，指出詐騙集團將趁虛而入，化身投資老師帶領避險操作。

她說，「我們要把詐騙當作防範新冠病毒」，防詐如防疫，因為它們像病毒般一直在變異，永遠不會消失，不是民眾自己做好防疫就夠了，也不是只靠檢警拚命去辦案就夠了；他們會隨時隨地都在身邊，大家應拿出警覺心，避免遇害。