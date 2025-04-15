迎接大型賽事、演唱會 台南安南大耀進和順轉運站啟用

台南市安南區人口大增，每年以新增2遷人口速度成長，加上亞太國際棒球訓練中心完工，以及鄰近有歷史博物館、安南醫院等，公共運輸更為迫切，和順轉運站今天落成啟用，成為區內最重要的公共運輸建設指標，將以交通結合觀光經濟和賽事經濟，帶動地方發展。

台南市政府交通局今天上午舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持，有公路局長陳文瑞、立委陳亭妃、市議員蔡麗青、李中岑、安南區長蔡文貴及公車業者參加。市長黃偉哲表示，安南區人口已突破20萬，長和路沿線更是區域發展的明日之星，多項重大建設包括亞太棒球場、北外環道路，及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區等均陸續完成，「和順轉運站」將成為區內最重要的公共運輸建設指標。

黃偉哲表示，縣市合併前，因公車沒人坐，惡性循環下，服務品質更差，合併後將一條條路線重新建立起來。讓他最驚憾的是，之前曾有停車站沒候車亭，一名學生等車等到睡在地上；也因為如此，爭取經費加速設置更多交通相關設施。也期待中央多給補助，讓台南能提早在2030年前公車全面電動化。

公路局長陳文瑞說，中央推動「公路公共運輸計畫」十幾年來，已補助台南建設6處轉運站，金額累超過3億元，加上近年電動公車等重大補助、候車亭設置等，挹注超過44億元，其中電動公車169輛，未來行政院會持續編列經費補助。

立委陳亭妃說，和順轉運站的完工啟用，代表台南公車系統再升級，除了智慧化、方便使用更透過科技導覽，讓民眾知道何時可搭到車。目前公路局正評估規畫將台61線接東西快速道路86線，未來安南將更耀進，讓生活、交通技能更好。

交通局主秘謝惠雄簡報中表示，和順轉運站總經費1.6億，融入「安南十六寮」的在地意象，搭配「微聚落」為理念的建築設計，站內採複合式規畫，近200坪商業空間已引進便利商店及輕食等商家，將於近期進駐，未來也適合咖啡廳、餐廳，提供更多消費與餐飲選擇。1月15日起試營運，並調整周圍市區公車，可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多所學校，每日77班次。2月底韓國職棒NC恐龍隊於亞太棒球場春訓交流賽期間，開行接駁車往返永康火車站，車程僅15分鐘，對外地遊客十分便利。

市議員李中岑指未來亞太棒球訓練中心活動多，且周遭大樓相繼興建，人口會愈來愈多，擔心現有轉運站設施不敷需求，應未雨綢繆，未來增加更多空間與設施，滿足地方需要，讓交通更順暢。