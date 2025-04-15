「心豐藝術節」系列音樂舞蹈劇場在地體驗台南歸仁登場

台南市歸仁文化中心舉辦一系列「心豐藝術節」、主題「搖滾的浪漫」活動，今天邀請在地民代、里長出席宣傳會，演出團隊代表展示精彩橋段，邀請大家參與這個周末開始的一系列節目。

藝術節邀請推動「歸陣來跳舞」計畫的藝術家蘇鈺婷，19、20日開幕期間結合四四拍DJ經典搖滾電子樂，打造融合肢體與節奏的將帶來震撼開場。開幕當日邀請阿雞 GLOJ、曾伯豪、DJ小衛 Zerol 接力演出，嘻哈饒舌唱響歸仁文化中心。並邀請新豐高中、長榮大學、嘉南藥理大學熱音社接力演出，與「好樂團」共創青春搖滾夜。

台南市民族管絃樂團將於4月26日下午在歸仁文化中心演出春季音樂會「春豐」，以音樂迎接春光，快閃折扣碼「TTCT00426」15日至20日使用七折優惠。

唱歌集音樂劇場「以為是 BL 結果是BFF」青春音樂劇5月17日推出，是唯一收費的活動，原價1千元青年優惠300元。5月18日宮能安帶來單人演說劇場「地球人遇見小王子」，融合吉他、光影與戲劇，文化幣購票享五折。

藝術節期間多檔展覽同步登場，包含「動靜之問」、「層黯與光澤」、「瞬間永恆」、「跨越400．藝載今城」、「心如流水」等，呈現西畫、書法、水墨等多樣創作，豐富觀眾視覺體驗。

藝術節與南關社大合作推出「新豐郡的浪漫風情」系列體驗，帶領民眾走訪關廟、龍崎、仁德、歸仁等地，透過木刻、竹編、眷村故事與自然創作，深入探索在地人文與生活美學。更多活動訊息在歸仁文化中心臉書。

文化局代理局長林韋旭表示，感謝各單位配合，歸仁文化中心還將與南觀社大舉辦龍崎的竹編、關廟的木刻、仁德眷村美食、歸仁自然創作等在地體驗活動，由歸仁文化中心帶領大家一步一腳印，踩在土地上體會在地的人文風情。鼓勵青年學子使用文化幣，參與歸仁文化中心與在地活動。