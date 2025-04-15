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「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構各界善款湧入 她感恩想回家賣冰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入，嘉邑行善團理事長鄭秀玉帶幹部捐5萬元。圖／取自嘉邑行善團臉書
85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入，嘉邑行善團理事長鄭秀玉帶幹部捐5萬元。圖／取自嘉邑行善團臉書

嘉義市靠賣粉圓冰養家的85歲婦人陳蔡愛是貧窮邊緣戶，獨自照顧身心障礙小兒子，是網友長期關懷對象，3月14日在家煮粉圓不慎打翻整鍋滾燙粉圓，手腰臀部被燙傷，鄰居通報消防局送嘉基急救，診斷2級燒燙傷，3月31日出院，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界愛心善款湧入，累計15萬元，阿婆感恩大家幫忙，想早一點回家賣粉圓冰。

芳草里長劉丙伍說，陳蔡愛出院身心恢復不錯，胃口不錯，感謝大家關心，傷口還在復原中，需每天換藥，回家無人照護，繼續住在嘉義仁愛之家，日前由女兒陪同出面會客，嘉邑行善團理事長鄭秀玉帶幹部捐5萬元，另有鎮天宮、新興古廟、南興國中校友教師，以及東區區長等，善款合計15萬元。

劉丙伍說，阿婆在嘉義仁愛之家獲妥善照護，善款可以支應生活開銷，阿婆想早一點回家賣粉圓冰，他勸阿婆太累不要賣了，免得又發生意外，阿婆由女兒照護，長子及小兒子都領有身心障礙手冊，阿婆不符低收入資格，部分愛心網友主動到嘉義仁愛之家探視捐款，社會溫情愛心，讓人感動。

在宣信街與啟德街口設攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，賣粉圓冰逾一甲子，用銅板價吃到滿滿粉圓冰，CP值高，阿婆年邁堅守賣冰崗位，照顧兒子，成為網路社群路長期關注對象，吸引許多客人買粉圓冰，以行動關心支持阿婆，3月14日至今，客人看不到阿婆，小攤掛公休牌子。

阿婆是市府社會處列冊關懷的案家，去年國片「角頭大橋頭」劇組人員到嘉義宣傳，力挺阿婆粉圓冰，劇組團隊到宣信街「阿婆粉圓冰」挺歲陳蔡愛，高捷貼心請阿嬤好好休息，主動站在攤車前擔任「1 日店長」盛裝粉圓冰，網友感動說，「愛心暖流好溫馨。」

85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入。圖／劉丙伍提供
85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入。圖／劉丙伍提供
85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入。圖／劉丙伍提供
85歲「粉圓冰阿婆」陳蔡愛燒燙傷，住進住家附近嘉義仁愛之家，各界人士關懷探視，善款湧入。圖／劉丙伍提供

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