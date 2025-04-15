雲林斗南崙子溪溫厝角堤段盼築堤 水利署：獲用地後優先建

雲林縣斗南鎮崙子溪去年受接連颱風影響，沿線淹水災情嚴重，在地方強力爭取下相關改善工程進行中，居民也憂心溪沿線的溫厝角堤段無堤防，擔憂恐重演去年淹水；水利署副署長王藝峰昨允諾，用地取得後，優先施作溫厝角堤段兩邊堤防。

立委張嘉郡說，崙子溪沿線相關防洪設施尚未到位，居民多次向她陳情，該堤段的改善工程也多次辦公聽會，在尚未完工前，要求水利署加速清淤工作，確保民眾生命財產安全。

張嘉郡邀水利署副署長王藝峰、第五河川分署長吳明華等人會勘崙子溪沿線改善工程，王藝峰指出，確實有必要進行溫厝角堤段改善工程，估計總經費約2.67億元，包括用地徵收約9700萬元、堤防與防汛道路等工程經費約1.7億元，其中要做兩邊堤防總長度約1300公尺，徵地作業已啟動，只要用地取得完成、今年汛期過後有結餘款項，會優先辦理。

另，崙子溪沿線的行長橋去年因溪道內堆積大量竹木，嚴重堵塞橋下水流，導致上游水位暴漲、周邊地區積水成災，縣府也啟動橋梁改建設計作業，未來新橋將提高橋高1.9公尺、橋長延伸至30公尺，並研議採用無橋墩設計，以有效降低水流阻礙、避免竹木再次堆積成災。

居民提出在行長橋兩側增設堤防建議，水利署說明，考量增設堤防需較長時間，現階段以加速疏浚、強化護岸、景觀美化等方式因應；張嘉郡也說，該區兩側多為私有地，未來若要進行堤防設施工程，拜託在地里長爭取居民共識，為後續整治鋪路。