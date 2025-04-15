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雲縣海洋教育中心、嘉縣諸羅樹蛙館啟用

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
雲林四湖鄉三條崙教育農園改造成首座「海洋教育中心」，有AR和VR的情境教學，圖為划船情境。記者蔡維斌／攝影
雲林四湖鄉三條崙教育農園改造成首座「海洋教育中心」，有AR和VR的情境教學，圖為划船情境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府自籌8225萬元將原有四湖鄉三條崙教育農園拉皮修繕，改造成首座「海洋教育中心」昨揭牌，縣府表示，有先進的聲光海洋教學，更可提供60餘人住宿，試營運1年，期間將開放全縣國中小預約免費體驗。

位於四湖鄉三條崙海水浴場旁的教育農園創立於1993年，平均每年借用場館次數只有近60次，使用率低，縣府經1年多重新規畫整修，3層樓建築設有AR、VR體互動教學區及沈浸情境體驗區，能虛擬海洋划船衝浪情境、海洋捕魚作業，更有270度環繞影片館觀賞雲林海洋生態和景點、魚類簡介，另，3樓有12間套房，能容納64人住宿。

縣長張麗善等人參與啟用，此中心未來交由三崙國小營運管理，校長陳仕祥指出，針對國中規畫2天1夜的教學行程、國小1天的「海洋遊學」，詳細預約申請辦法近日公告；張麗善說，雲林規畫3大教育中心，華山生態和三條崙海洋教育中心已完成，未來再修建西螺廣興農業教育中心。

嘉義縣大林鎮社團國小昨成立諸羅樹蛙生態館，縣長翁章梁（右二）等人參觀。記者李宗祐／攝影
嘉義縣大林鎮社團國小昨成立諸羅樹蛙生態館，縣長翁章梁（右二）等人參觀。記者李宗祐／攝影

此外，嘉義縣府爭取中央補助推動「百大夯學點」，投入168萬元活化大林鎮社團國小校舍閒置空間打造「諸羅樹蛙生態教育館」，未來提供諸羅樹蛙生態保育種子教師培訓課程、生態保育推廣活動，縣長翁章梁昨參與啟用，並和南華大學校長高俊雄簽署合作意向書，由兩校及大林鎮社區夥伴組成的諸羅樹蛙保育聯盟共同管理。

翁章梁說，大林鎮是諸羅樹蛙的主要棲息地之一，將過去累積的研究、展示等成為生態教育館，學生從最近環境了解自己的家鄉。

張麗善 樹蛙 海水浴場 生態保育 翁章梁 雲林

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