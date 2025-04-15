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二仁溪廢棄物二期清理 拚今年啟動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市二仁溪汙染已獲得改善，但仍有約2萬噸電子廢棄物未清除。聯合報資料照片
台南市二仁溪汙染已獲得改善，但仍有約2萬噸電子廢棄物未清除。聯合報資料照片

台南與高雄交界的二仁溪，受有毒電子廢棄物汙染半世紀，尚有2萬多公噸汙染物未清除，南市環保局去年底整合高雄市政府提出13億元清理計畫，送交行政院審核中；環境部常務次長沈志修昨天會勘指出，希望在2028年前完成，讓二仁溪擺脫汙染惡名。

環境部表示，會辦理施工說明，並選定的4塊場址包括台南市二仁溪橋下、南萣橋上游450公尺處、二行娘娘廟對岸的左6水門至左7水門間，以及屬於高雄市轄區的南萣橋下游170公尺處，進行前置作業、廢棄物挖掘及分選、廢棄物包裝及離場處理、篩檢測作業、環境監測及相關附屬作業。

環境部常務次長沈志修、環境管理署長顏旭明、立委林俊憲等人會勘，林俊憲說，二仁溪整治工程歷時多年，從早年的重金屬與工業廢水嚴重汙染，到水質大幅改善，目前土壤仍有部分汙染尚未完全解決，若持續投入資源並加強監測與執法，有機會轉型為生態水域與民眾休憩空間。

南市環保局表示，2009年迄今整治二仁溪，中央和台南、高市府共投入超過10億元經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物，據環境部調查目前河道上剩4處廢棄物場址，台南3處、高雄1處，中央再補助986萬元，去年完成「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，環保局依試驗計畫成果申請13億元的二仁溪河道廢棄物二期清理計畫，希望今年就能展開整治。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，定期檢驗二仁溪，除重金屬汙染超標，也持續會有電子廢棄物露出，期待行政院趕快核定二期清理計畫。

他說，賴清德總統在立委任內就非常重視二仁溪汙染問題，也和民團喊出「不信河神喚不回」，希望賴總統能在第一任任內就宣示「二仁溪已完成整治了」。

台南 廢棄物 環境部

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