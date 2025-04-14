二仁溪受有毒電子廢棄物汙染 南市環保局拚今年整治

二仁溪長期受有毒電子廢棄物汙染，尚有2萬公噸未清理，南市環保局表示，去年12月整合高雄市提13億清理計畫送環境部，目前由行政院審核中；這是國內被有毒廢棄物汙染最久的河川，環保局希望今年就能展開整治，徹底解決長存已久的歷史共業。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，持續守護二仁溪，也定期做檢驗，除了重金屬汙染超標，也持續會有電子廢棄物露出，期待行政院趕快核定二期清理計畫，提早一天整治，就可減少一天的汙染。他說，總統賴清德在立委任內就非常重視二仁溪汙染問題，也和民團喊出「不信河神喚不回」，希望賴總統能在第一任的任內就宣示「二仁溪已完成整治了」。

南市環保局指出，二仁溪整治工程從2009年迄今，包含經濟部水利署、環境部和台南及高雄市府，共投入超過10億經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物。經水利署及環境部調查，目前河道上剩下4處廢棄物場址，其中台南3處高雄1處，中央補助986萬經費，去年完成「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，環保局依試驗計畫成果向中央申請二仁溪河道廢棄物二期清理計畫，持續清除河道上裸露的廢棄物，以捍衛水環境。

環保局強調，二仁溪整治工程，向來是南市府的重點工作項目，在中央單位、地方政府和民間巡守共同合作下，汙染染程度已由2002年的全段嚴重污染下降至2024年的21.5%，已大幅獲得改善。另，2019年的二仁溪生態物種調查，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，近年更發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返流域，彈塗魚、招潮蟹及台灣厚蟹在此活動，且溪口已連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

環保局表示，二仁溪廢棄物清理工作除公部門中央及地方合作外，將結合民間力量、水環境志工隊參與並善用智慧科輔助巡查，建立汙染熱點分析，攜手完成二仁溪整治工作；期盼透過第二期專案計畫的推動，使二仁溪流域環境品質獲得進一步改善，重現乾淨、安全的水域生態空間，洗除汙染之名。