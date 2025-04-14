三昧堂精工戲偶五顯大帝拍MV 創新宣傳宮廟文化

三昧堂創意木偶團隊近日受彰化大村鄉埤腳五通宮委託拍攝廟方MV，將由操偶師操作五顯大帝精工布袋戲偶，搭配詞曲創作人江志豐所作歌曲「五顯神威」，創新方式宣傳宮廟文化。

三昧堂團長嚴仁鴻今天接受中央社記者訪問表示，三昧堂近日接到一項特別工作，要操偶為廟宇拍宣傳MV，起因是2年前三昧堂為五通宮打造一尊約20公斤重、獨一無二的五顯大帝精工布袋戲偶，成為廟方亮點，才被委託拍攝宣傳片，目前正籌備中。

五通宮主委游博程說，以五顯大帝戲偶搭配江志豐作的「五顯神威」歌曲拍攝宣傳MV，是一項創舉，可以讓宮廟文化與精工布袋戲結合，擦出新的火花。

嚴仁鴻表示，五顯大帝戲偶製作完成後就一直放置五通宮展示，因4月初嘉義縣文觀局舉辦2025嘉義親子藝術節，才從五通宮商借到嘉義縣表演藝術中心展示，三昧堂並為其編製新劇「華光降龍」，演出當天吸引許多五顯大帝的信徒前來欣賞。

此外，五通宮12日以進香團的方式來到表藝中心，帶著五顯大帝5神尊到展覽廳看三昧堂的展覽，三昧堂也在展場準備案桌、香爐接待，等於是神尊參觀自己（五顯大帝）的展覽，也為廟會文化與精工戲偶文化結合做見證。

三昧堂以五顯大帝為主視覺的「當偶們童在一起之五顯神威」展覽，展期即日起至4月27日，開放時間上午10時至下午5時，每逢週一、二休館，免費入場，展場還有免費的操偶體驗和COSPLAY體驗。