台南鳳梨新加坡食品展受歡迎 首批6噸外銷星國裝櫃

台南市長黃偉哲8日帶領「台南隊」參加新加坡食品展，4天展期獲得超過500公噸生鮮水果、蔬菜訂單，首批6公噸銷往新加坡的鳳梨今天裝櫃，將在當地連鎖超市上架。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市關廟區一帶多山坡地，土質是酸性紅砂土，適合種植鳳梨，農民在向陽坡地種植，日照充足，坡地排水良好，因此造就高品質關廟鳳梨。

黃偉哲指出，此次出口的關廟鳳梨擁有產銷履歷，採行安全種植方式，歷經2年用心呵護，得以登上新加坡連鎖超市貨架，希望能把最好吃的鳳梨介紹給新加坡消費者，也希望未來新加坡民眾「一試成主顧」，年年都採購台南鳳梨。

銷售商「自然屋」指出，黃偉哲自從2023年起積極拓展新加坡市場，公司推薦在新加坡市佔率達80%以上的前兩大連鎖超市販售台南鮮果、蔬菜，收到迴響都非常好，因此陸續販售台南芒果、鳳梨、文旦、芭樂等水果，均深受新加坡市場肯定。

自然屋指出，今年初多次寒流來襲，造成關廟鳳梨成熟期延遲約2週，本次將先出貨約6公噸，預計19日抵達新加坡，後續將於25至27日在當地10家超市進行30場試吃品嚐活動，下週起出貨數量將會增加，希望達成週週出貨櫃目標。