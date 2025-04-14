雲林三條崙海洋教育中心啟用 AR情境教學更可夜宿遊學

雲林縣政府自籌8225萬元將原有四湖鄉三條崙教育農園進行拉皮修繕，並結合海洋教育，AR科技教育改造成為雲林首座「海洋教育中心」，今天揭牌，縣府表示，該中心不僅擁有先進的聲光海洋教學，更可提供60餘人住宿，試營運期間將開放全縣國中小預約免費體驗，申請辦法近日說明會後公告。

位於四湖鄉三條崙海水浴場旁的教育農園創立於1993年，設有農漁具及文化展示廳，但多年來場館的使用率低，平均每年借用場館次數只有近60次左右，為增加使用強度，讓農園大樓落實海洋教育功能，提供學生對海洋的認識，縣府決定改造該老舊場館。

雲林縣府自籌8225萬元經一年多重新規畫整修最近完工，並將教育農園改名為「三條崙海洋教育中心」，今天啟用典禮由雲林縣長張麗善主持，立委丁學忠、四湖鄉長吳勁葦、四湖海清宮主委蘇金志等人共同見證老舊場域重生。

教育處長邱孝文表示，海洋教育中心為3樓建築，內部設有AR、VR體互動教學區及沈浸情境體驗區，包括虛擬海洋划船衝浪情境和海洋捕魚作業，更有270度環繞影片館觀賞雲林海洋生態和景點的壯闊及海洋魚類簡介。除提供多元的海洋體驗和戶外教學，1樓有完善的教學會議廳，3樓更設有12間套房，可容納64名師生住宿需求，該中心未來交由三崙國小營運管理。

三崙國小校長陳仕祥指出，該中心試營運1年，將開放給全縣國中小學校免費預約，讓學生進入體驗，針對國中規畫2天1夜的教學行程、國小1天的「海洋遊學」，同時也結合鄰近沿海溼地景點規畫有不同的教學導覽方案，針對詳細的預約申請辦法，將於近日內召開說明會後公告受理。