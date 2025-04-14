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北港媽祖319出巡周3盛大登場 深受喜愛的藝閣增至63座

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖出巡本周三將登場，列為台灣三大炮之一的犁轎和炸轎很震撼。圖／本報資料照片
北港媽祖出巡本周三將登場，列為台灣三大炮之一的犁轎和炸轎很震撼。圖／本報資料照片

列屬國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」4月16、17日（農曆3月19、20日）盛大登場，為避免像以往入廟時間大幅延誤，除調整部分遶境路線，也減少炮場設置，為維護安全，北港分局也邀集各炮場、陣頭負責人宣導並簽署約制書，期共同維護媽祖出巡平安順利。

每年農曆3月19、20日北港媽祖出巡遶境，陣頭犁炮，藝閣花車，百年藝陣盡出，兩天的迓媽祖熱鬧非凡，有「北港二次過年」之稱，尤其列為台灣三大炮之一的北港犁炮，震撼的炸轎，更最受年輕人喜愛，此外數十座真人藝閣同步遊街遶境，更是國內有名的古代花車大遊行，每年吸引數十萬人湧入觀賞。

朝天宮表示，今年遶境隊伍陣頭綿延約3公里長，鑑於往年2天出巡遶境，因炸轎迎神，經常造成入廟時間大受延誤，原定凌晨約12點入廟，常常延至隔天早上甚至中午才入廟，因此今年出巡的路線稍作調整，期能減少神轎隊受延誤。

此外，避免交通壅塞，重要路段、學校周邊、歷史建築附近均禁設炮場，因此今年總計設置21處，比去年減少7處。另其中的重頭戲「真人藝閣遊行」今年多達63座藝閣，創下歷年最多紀錄。

藝閣遊行5天沿途撒糖果、餅乾、文具、小飾品等與遊客互動，深受喜愛，今年也禁止藝閣丟掃把、畚斗等物品，以免砸傷民眾。

北港警分局、消防分隊也邀請陣頭、炮場申請人，與朝天宮代表召開法令宣導，為防範陣頭鬥毆，特別與各代表人簽訂「約制書」，活動期間預計將派出警、民力700 人次維護交通。北港朝天宮歡迎民眾到北港看熱鬧賞藝閣。

北港媽祖出巡本周三登場，深受喜愛的藝閣遊行同步展開，今年藝閣增至63座歷年最多，朝天宮歡迎大家到北港看熱鬧賞藝閣。圖／本報資料照片
北港媽祖出巡本周三登場，深受喜愛的藝閣遊行同步展開，今年藝閣增至63座歷年最多，朝天宮歡迎大家到北港看熱鬧賞藝閣。圖／本報資料照片
北港媽祖出巡本周三將登場，列為台灣三大炮之一的犁轎和炸轎很震撼。圖／朝天宮提供
北港媽祖出巡本周三將登場，列為台灣三大炮之一的犁轎和炸轎很震撼。圖／朝天宮提供

北港朝天宮 遶境 陣頭

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